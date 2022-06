Brigitte Macron til retten mot kvinner som hevder hun er født mann

Onsdag starter første rettsmøte i søksmålet som Frankrikes førstedame har anlagt mot to kvinner som hevdet at hun var transperson.

Frankrikes førstedame Brigitte Macron (69) har måttet tåle at mange har sterke meninger om henne som ektefellen til den 25 år yngre presidenten.

Men etter at det begynte å sirkulere falske nyheter om at hun var født som mann, satte hun foten ned. I desember ble det klart at hun gikk til søksmål mot to kvinner som sto bak ryktespredningen, ifølge Le Figaro.

Første rettsmøte i dette sivile søksmålet starter i Paris onsdag.

Kvinnene hevdet i sosiale medier at Brigitte var transkjønnet og egentlig var en mann ved navn Jean-Michel Trogneux. Trogneux er Brigittes pikenavn.

FØRSTEDAME: Brigitte Macron på vei for å avlegge stemme ved årets presidentvalg. Foto: LUDOVIC MARIN

I flere dager var hashtaggen #JeanMichelTrogneux blant de mest diskuterte emnene på Twitter i Frankrike. Påstandene ble «bevist» ved vedlagte fotomontasjer, som ble spredt via sosiale medier.

Den ene kvinnen kaller seg selv for «medium», den andre hevder hun er uavhengig journalist. Den sistnevnte skal være ledende for å stå bak ryktene, og de skal sammen ha lagt ut bilder og påstander på Youtube-kanalen til «mediumet».

Brigitte er nesten 25 år eldre enn sin mann Emmanuel. De to møttes mens Brigitte underviste i litteratur på Lycee la Providance hvor Emmanuel var elev. Hun var 40 og han var 15 år gammel og klassekamerat av Brigittes datter.

PÅ TUR: Emmanuel og Brigitte før første valgrunde i 2017. Foto: Eric Feferberg

Da Emmanuiel var 17 år, skal han ha sagt: «Uansett hva du gjør, kommer jeg til å gifte meg med deg». De giftet seg i 2007, og de som kjenner dem sier at de har et solid kjærlighetsforhold.

Forholdet har skapt kontroverser blant annet på grunn av den store aldersforskjellen, og de har måttet tåle mye hets. Fornærmelser fra Brasils president og økonomiminister fikk mye oppmerksomhet i 2019 da de latterliggjorde utseende hennes og sammenlignet henne med president Jair Bosonaros unge kone.

Paret har ingen barn sammen, men Brigitte har tre barn med sin tidligere ektemann.

Emmanuel Macron kysser kona Brigitte da han var blitt presidnet for første gang i 2017 Foto: Philippe Wojazer

Førstedamen er lærer og har undervist nesten hele livet, men unntak av fire år da hun støttet ektemannens politiske karriere. Nå underviser hun i fransk for voksne på en skole utenfor Paris.

Brigitte Macron er imidlertid ikke det første offeret for tilsvarende påstander. USAs tidligere førstedame, Michelle Obama, ble utsatt for falske anklager om sin kjønnsidentitet.