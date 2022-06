Haaland fikk overraskelse på legesjekken hos City

Det morsomme øyeblikket oppstår når legene på Manchester Institute of Health and Performance skal måle Haalands høyde. Den storvokste spissen spør hvor høy han var.

– 195,2 centimeter.

– Herregud. Jeg har vokst, utbryter Haaland.

– Har du vokst?

– Jeg har vokst. Nesten en centimeter.

Haalands første intervju etter overgangen:

For øvrig gir den ferske episoden av Inside City et innblikk i Haalands medisinske sjekk i Barcelona og deretter i Manchester dagen etter. Seerne kan også følge hans første besøk på Citys luksuriøse treningsanlegg. Opptakene ble gjort for tre uker siden.

Haaland møter blant andre avtroppende City-kaptein Fernandinho og tar også hilserunden med alt fra klubblegender til kokkene i kantina.

– Dere bør være mine favorittfolk, sier nordmannen henvendt til de som lager maten til spillerne.

Haaland oppholdt seg i Manchester i uken inn mot den siste landslagssamlingen, og kontraktssigneringen og bildene til presentasjonen av ham ble gjort 25. mai.

Mandag denne uken ble han presentert som City-spiller, på dagen 22 år etter at hans far, Alfie Haaland, skrev under for samme klubb.

