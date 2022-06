– At jeg går med en bitteliten bikini er ikke en invitasjon til å seksualisere meg

De lite dekkende bikinitrusene trender i motebildet, og noen mener at trusene kan oppleves som ekskluderende. Influenser mener at folk må få gå med hva de vil uten å føle ansvar.

– Så lenge du er kvinne og noen synes du er attraktiv, kommer du til å bli seksualisert uansett, sier influenser Maria Moen.

Den 29 år gamle influenseren er glad i bikinitrusene som gir minimalt med solskille, og Moen har lagt ut flere bilder av det på Instagram.

– Jeg vil bruke det jeg føler meg fin i, og da skal jeg ikke shames eller seksualiseres basert på det, mener hun.

– Ekskluderende

Å dra på bikinishopping er ikke like enkelt for alle. Årets bademote har mange trender, og de populære, smale bikinitrusene har skapt debatt.

I helgen publiserte TV 2 en kronikk av den svenske journalisten og forfatteren Maria Sveland, hvor hun lurer på om de som designer bikinier noen gang har sett et kvinnelig kjønnsorgan.

Hun kritiserer størrelsen på årets bikinitruser, og mener at det er mange kvinner som ikke vil få plass til underlivet sitt i trusene.

Influenser Øyunn Krogh tror at trenden kan oppleves som ekskluderende.

TOK SAKEN I EGNE HENDER: Øyunn Krogh sydde sin egen bikini for å få en fin bikini med en passform hun var komfortabel med Foto: Martin Berg Isaksen

– Både butikkjedene og sosiale medier er dessverre altfor gode til å gi beskjeden om at det finnes én type kropp. Det er den kroppen som passer disse trusene, og det er den man burde ha om man skal gå på stranda, sier hun.

Selv sliter Krogh med å finne bikinitruser som passer.

I sommer går hun derfor med en bikinitruse hun kjøpte som var altfor stor, men som hun har sydd inn slik at det er nok stoff samtidig som hun synes den er fin og passer kroppen hennes.

– Jeg er ikke komfortabel med bittesmå truser som ikke har plass til kjønnsleppene mine, forteller hun.

– Det er viktig å få frem at det er ikke feil å gå med små bikinitruser, men hvis det er det eneste vi ser, og hvis det er det eneste som oppfattes som riktig, blir det et problem, sier Krogh.

– En ekskluderende trend

Hun understreker at unge i dag ikke leter på Change for å finne en bikinitruse, men på HM og Bik Bok.

– Trenden har eksplodert

Daglig leder på Bik Bok Oslo City, Marita Michelsen, forteller til TV 2 at trenden med små bikinitruser har eksplodert i år.

– Vi hadde de smale bikinitrusene inne i fjor også, men vi selger desidert mest av de i år, sier Michelsen.

Hun beskriver de populære bikinitrusene som «scrunchet» foran og bak, med tynne knytetråder på sidene.

– Trenden har eksplodert på Instagram i år. Vi har likevel bikinier i alle fasonger inne i butikkene våre, ikke bare de smale. Vi selger bikinitruser som dekker hele rumpen, de med høyt liv og lavt liv, sier Michelsen.

– Trist at vi har kommet hit

Sexolog Bianca Schmidt mener at man må få lov til å kle seg som man vil, men at det er trist at vi lever i et så utseendefiksert samfunn.

IKKE NEGATIVT: Sexolog Bianca Schmidt mener det ikke nødvendigvis er negativt å bli sett på som sexy i en liten bikini. – Vi ønsker jo å føle oss fine og sexy, og det gjør vi på hver vår måte, sier Schmidt. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Helt siden 90-tallet har samfunnet blitt mer utseendefiksert. Dette kan vi ikke bare legge over på influensene eller bademoten, samfunnet som helhet er med på å drive trendene videre.

– Man må få gå kledd i hva man vil, men folk i dag sliter mer med kroppskomplekser enn hva man gjorde før. Det er trist at vi har kommet hit, sier Schimdt.

Hun mener at det å bli sett på som sexy har en sammenheng med hvordan man kler seg og poserer, men det i seg selv er ikke nødvendigvis noe negativt.

– Vi liker å føle oss attraktive, sexy og fine, og det er ikke noe galt i det, tvert i mot. Det er først når vi blir møtt med reaksjoner eller handlinger som virker ubehagelige eller overskrider grensene våre at det blir et problem.

Hun mener at denne debatten handler om mye mer enn bare små bikinitruser.

– Vi lever i en tid hvor man sammenligner seg med en unaturlig vakker bildeflate, særlig på sosiale medier.

– Det kan være lett å legge skylden på en influenser, men for noen kan det være vel så problematisk at en influenser poster et fint bilde av seg selv i en liten bikinitruse som at den mest populære jenten i klassen gjør det samme, sier Schmidt.

Mener den enkelte må ta ansvar

Influenser Maria Moen tror derimot at det har blitt mer akseptert å bruke de små bikinitrusene enn før, ettersom det har blitt så trendy.

– Det er mer «lov» å gå sånn uten at det blir seksualisert på samme måte, sier hun.

MÅ TA ANSVAR: Maria Moen mener at hver enkelt har et ansvar for å bli komfortabel i egen kropp. Foto: Privat

–Man skal selvsagt ikke gå med en liten bikinitruse om man ikke er komfortabel med det, men man skal ikke kaste den lille bikinitrusa under bussen fordi noen føler seg utestengt.

Moen legger til at hver enkelt har et ansvar for å føle seg komfortabel i egen kropp.

– Jeg har full forståelse for at det er kjipt at man ikke kan gå i den butikken venninnene dine handler i, men vi har alle en jobb å gjøre med å bli komfortable i den kroppen vi har, sier Moen.