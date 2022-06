Trond Viggo Torgersen slutter i NRK

Tirsdag fyller NRK-legenden 70 år, og fredag er han ferdig som fast ansatt i statskanalen.

Det melder Medier24.

På sin hjemmeside skriver Torgersen at han kommer til å fortsette å jobbe som frilanser.

– Da jeg begynte å jobbe for NRK (for 47 år siden), var det som freelance ved siden av studier og senere andre jobber. Mine veier gjennom NRK har vært fabelaktig. Mange tøffe tak, men mest glede og mye latter, skriver han.

Torgersen ble kjent gjennom programmer som «Halvsju» (1979-1980), «Kroppen» (1981) og «Nesten voksen» (1984) på NRK, og ikke minst i barne-TV sammen med figuren Flode.

Etter hvert gjorde han seg også bemerket som humorist, blant annet gjennom karakteren «Vaktmester'n» og i parodier på vanlige og uvanlige kvinner og menn i «fem på gaten»-reportasjer.

Torgersen har også utgitt flere bøker og jobbet fra 1989 til 1995 som barneombud.