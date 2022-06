FHI: Ser ut til at Norge er på vei inn i en smittebølge

Antallet covid-19-tilfeller i en rekke land i Europa øker, blant annet i Danmark.

Også i Norge øker smitten nå.

Det er den nye og mer smittsomme omikron-varianten BA.5 som særlig sprer seg. Derfor tror FHI at Norge sannsynligvis nå er på vei inn i en ny smittebølge.

Det sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet til TV 2.

– Vi har regnet med at det vil komme en ny smittebølge. Vi har snakket om en høstbølge, men også sagt at det kan komme tidligere, altså allerede om sommeren, sier Stoltenberg til TV 2.

Flere innlagt

Forrige uke sa assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad til TV 2 at BA.5 kommer til å bli den dominerende varianten i løpet av sommeren.

Dette er noe også FHI skriver i sin siste ukesrapport om covid-19.

I Norge har trenden for covid-19-epidemien i Norge sannsynligvis flatet ut siden starten av mai, ifølge FHIs ukesrapport fra forrige uke. Også antall innlagte har stabilisert seg, viser rapporten.

Men rapporten viser også at smitten og antall covid-19-innleggelser øker.

– Det har vært en utflating, og så en økning i antall smittetilfeller igjen de siste to ukene. Det er på et lavt nivå fortsatt, men økningen er rask, og vi må forvente at det vil være en økning i antall innleggelser og behov for intensivbehandling og etter hvert dødsfall i ukene som kommer, sier Stoltenberg.

FHI-direktøren sier det foreløpig er uklart hvordan bølgen vil utvikle seg.

– Vi vet ikke hvor alvorlig det vil bli ennå. Vi har foreløpig bare en indikator de siste ukene om at økningen har vært rask i antall innleggelser. Vi skal følge med på hvor mange som blir lagt inn fremover og også antall dødsfall, sier Stoltenberg.

Også andre omikron-varianter enn BA.5 sprer seg i Norge, som BA.4. Begge variantene følger FHI «ekstra nøye» med på. Sistnevnte er kun blitt oppdaget sporadisk.

Varmt vær, men fortsatt spredning

FHI-direktøren sier at den beste måten å følge med på smittespredningen nå er antallet covid-19-innleggelser, ettersom færre tester seg.

– Det at antall innleggelser øker, gjør at det ser ut til at det har vært en smitteøkning en god stund allerede, sier Stoltenberg.

FHI regner med at de etter hvert også vil se en økning på antall smittetilfeller, fordi de tror flere tester seg etter hvert som flere blir syke.

Foruten at både BA.4 og BA.5 er mer smittsom enn andre varianter, vet man ikke mye om hva som skiller dem fra BA.1 og BA.2. Sannsynligvis gir de ikke mer alvorlig sykdom.

På denne tiden i fjor var forklaringen på lavere smittespredning det varme været, fordi koronavirus ikke spres like lett i varmt vær som i kaldt vær.

– Oppfører omikronvarianten seg annerledes med tanke på sesongvariasjoner?

– Det kan tenkes. Vi kjenner ikke til hvordan det sprer seg. Vi er usikre på hvor store sesongvariasjonene er, da særlig for de ulike variantene, sier Stoltenberg.

Ny vaksineanbefaling

FHI har tidligere varslet kommunene at de kan bli bedt om å tilby en fjerde dose koronavaksine til aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte risikogrupper til høsten, ifølge FHI.

Stoltenberg sier at FHI om kort tid vil komme med en anbefaling om hvor mange vaksiner de vil anbefale folk å ta.

– Vi har ikke svaret ennå. Det viktigste nå er anbefalingen som allerede gjelder: De som er 80 år og eldre og har alvorlige underliggende sykdommer bør ta en fjerde dose. Når vi ser en økende smittespredning, er det særlig dem som rammes, sier Stoltenberg.

Sverige råder alle over 65 år til å ta en fjerde dose, og varslet i mai at denne aldersgruppen vil få en femte dose til høsten.

Svenske myndigheters nåværende råd er at alle som er tolv år og eldre vaksinerer seg, at alle som er 18 år og eldre tar en tredje dose, og at alle som er 65 år og eldre tar en fjerde dose.