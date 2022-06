Her kan du gjøre et skikkelig sommerkupp: – Utrolig billig

Hvis du ikke har bestilt ferietur til sommerferien, er det ikke for sent. Og hvis du vil reise ekstra billig, finnes det flere alternativer.

Fellesferien nærmer seg, og reiselystne nordmenn begynner å flytte på seg rundt til de store feriedestinasjonene.

Men hvis du ikke har bestilt tur, men fortsatt har lyst på en utenlandsferie, er det ikke for sent. Og man trenger ikke sprenge lommeboken.

Det er enighet i bransjen om at Bulgaria og Tyrkia er de rimeligste alternativene for reisende denne sommeren.

– Det er absolutt ikke for sent å bestille seg for eksempel en uke charterferie til drøyt 3000 kroner per person hvis man vil reise til Bulgaria eller Tyrkia i juli, forteller han.

Terje Berge er kommersiell direktør for reise hos Finn. Foto: Aage Aune / TV 2

Rekordlav valutakurs

Spesielt sistnevnte kan være et kupp, ifølge Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

Det er en helt spesiell grunn til det. Valutakursen for tyrkiske lire er rekordlav, noe som gjør det rimeligere å feriere i landet.

– Der er det utrolig billig å feriere for tiden.

For kontekst så kostet en tyrkisk lire halvannen krone før pandemien. Tirsdag kostet en lire 60 øre. Det kraftige fallet er mye på grunn av høy inflasjon i landet. Den hadde i mai steget med 73,5 prosent i forhold til samme måned i fjor. Landet har også høye mat- og energikostnader, ifølge blant annet NBC.

Berge nevner Tyrkia som et land som har mange all inclusive-hoteller, som er praktisk når man har med barn. Alanya, Side og Ismele er populære feriedestinasjoner i landet.

Hvis man vil til kjente ferieland som Hellas og Spania, så er prisene noen tusenlapper høyere.

Hos reiseoperatørene TUI og Ving er man enige i at Tyrkia og Bulgaria er kuppene man kan gjøre denne sommerferien.

– På reiser til Tyrkia får du veldig mye for pengene. Prisene er veldig gunstige, det samme er de også til Bulgaria. Her kan du gjøre noen kupp, forteller kommunikasjonssjef i TUI Norge, Nora Aspengren.

Stabile priser, men det kan endre seg raskt

Gjennomsnittsprisen på reiser har holdt seg ganske stabilt, forteller Aspengren. Hennes beste tips for billig reise er å være fleksibel for når man kan reise, og at man er villig til å reise i ukedagene.

TIPS: Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren sier prisene endrer seg raskt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Sjekk også restplassene. Og hvis du er villig til å reise ganske raskt, kan du få noen skikkelige kupp mange steder. Det å reise utenom skoleferien er det absolutt rimeligste.

Men hun advarer, for prisene kan endre seg raskt, forteller hun.

Marie-Anna Zachrisson, landssjef i Ving, sier også at man ikke skal vente lenge før prisene stiger.

– Det vil nok ikke lønne seg å vente og håpe på lavere priser, vi ser at mange flyavganger begynner å nærme seg utsolgt på de mest populære datoene.

Zachrisson sier at utvalget av hoteller blir mindre for hver uke som går. Og hun advarer mot å vente for lenge med å bestille ferie på sensommeren, spesielt i august.

– «Hele Europa» skal også på ferie i august, og da blir det første mann til mølla, nå som etterspørselen er stor etter ferie rundt Middelhavet.

Hun oppfordrer folk til å se på prisen datoen før og etter den datoen du vil reise for å se om det kan bli en lavere pris. I tillegg kan man benytte ekstrasenger isteden for ekstra rom for å gjøre reisen billigere.

Marie-Anne Zachrisson, landssjef i reisebyrået Ving. Foto: Privat

Hvis man finner et bosted der man kan benytte ekstrasenger i form av for eksempel sovesofa, så blir også det billigere enn å benytte flere rom, fortsetter Zachrisson.

– Unngå mellomlandinger

Den store snakkisen for flyreisende i Europa i det siste har vært flyplasskaoset rundt om i Europa. Dette har skyldtes bemanningsproblemer.

Berge i Finn Reise sier de ikke har opplevd noen endring i avbestillingene eller at det er noen spesielle flyplasser som nordmenn unngår. Men Aspengren i TUI kommer med en oppfordring til reisende denne sommeren.

– Vi får spørsmål om det, men den største andelen av våre avganger er direkteruter. Det sikreste er nok å fly direkte i sommer. Vi har vært i kontakt med Avinor som har veldig gode rutiner på flyplassene i Norge.

Zachrisson i Ving sier også at de er glade for at man har sluppet unna kaoset i Oslo.

– Vi registrerer at vi ikke har det samme køkaoset med lange ventetider på Gardermoen som vi ser på Arlanda og Kastrup. Det er vi glade for.