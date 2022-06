Mann ble avslørt av egen tabbe – visste ikke hva han ga til politiet

En mann (51) fra Florida ble nylig knyttet opp mot den mystiske døden til en 38 år gammel tobarnsmor etter at han gikk på en blemme med politiet.

51-åringen bekreftet til politiet i Manatee County at 38-åringen hadde vært hos ham natten før hun ble meldt savnet.

Mannen visste derimot ikke at han selv overleverte mulig videobevis til politiet som senere fikk ham siktet i saken.

Det skriver Fox News.

Gjorde opptak

Den savnede kvinnen hadde vært borte siden 3. juni, og skal ha oppført seg annerledes enn hun pleier rett før hun forsvant.

Under etterforskningen av forsvinningen ble det fanget opp at kvinnen tok en Uber til 51-åringens hjem rett over midnatt den aktuelle datoen.

Mannen fortalte politiet at kvinnen kom på et vanlig besøk og at hun sov over før hun senere dro igjen. Han skal ha forklart at han ikke visste hvor hun dro etterpå.

Under en ransakelse av hjemmet til 51-åringen fant politiet et videoovervåkingssystem. Mannen sa det kun var et «direkte overvåkingssystem», og tillot politiet å undersøke videosystemet.

51-åringen var derimot ikke klar over at overvåkingssystemet hadde gjort opptak den natten den savnede kvinnen var på besøk.

Opptaket viser mannen som flytter på en livløs kropp, som er pakket inn i et laken. Han bærer kroppen ut av huset sitt og plasserer det i baksetet på bilen sin.

Tidligere dømt

Den siktede mannen skal ikke ha ønsket å svare på spørsmål etter at han fikk vite om oppdagelsen. Han skal heller ikke ha sagt noe om hvor kvinnens kropp var.

Politiet hevder at mannen kunne ha ringt dem dersom det hadde skjedd noe med kvinnen mens hun var på besøk. De mener han kun hadde fokus på én ting:

– Han kunne ha gjort mange ting, men det er ikke av hans karakter. Det eneste han tenkte på var å kvitte seg med bevisene som var i bilen hans – det var et menneske, sier politibetjent Rick Wells.

Den savnede kvinnen ble funnet død i en grøft av tilfeldig forbipasserende. Det jobbes nå med å finne ut hvordan hun døde og hvorfor.

51-åringen er tidligere dømt for åtte forbrytelser. Nå er han siktet for misbruk av et lik, besittelse av et skytevåpen av en dømt forbryter og besittelse av et endret skytevåpen.

Wells har uttalt at han forventet at det vil komme ytterligere siktelser mot mannen etter hvert.