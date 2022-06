MDG: Vi vil ikke se at veiene våre forfaller

Person- og varetransport som skal mellom Finnmark og resten av landet må nå ta en 600 kilometer lang omvei via Finland.

Årsaken er en bro som står i fare for å kollapse. Situasjonen er alvorlig for næringslivet og de som bor i Troms og Finnmark. Det er nok et tegn på noe vi har visst lenge: at livsviktige veier og broer over hele landet er preget av et massivt etterslep på mange hundre milliarder kroner.

Det gir økt risiko for ulykker, og vi vet også at det er en reell fare for at en rekke broer og veier kan kollapse.

En varslet katastrfoe

For mange er disse veiene og broene de eneste transportårene som kan brukes i hverdagen når man skal reise lokalt eller til andre deler av landet. Likevel har distriktsveiene blitt nedprioritert over mange tiår, samtidig som landets styrende politikere har bevilget store summer til nye motorveier på strekninger hvor vi allerede har en høy veistandard.

Den forestående brokollapsen er en arv etter Solberg-regjeringen. Det er en varslet katastrofe som vi har visst ville komme. Vi har sett statsbudsjett etter statsbudsjett med stadig større bevilgninger til nye motorveier, men med et økende gap mellom behovet og de bevilgede midlene til å stanse vedlikeholdsetterslepet på veier, broer og tunneler i distriktene.

Nye gigantprosjekter gir også gigantutgifter til fremtidig vedlikehold. Disse kommende utgiftene inkluderes aldri i de massive summene som bevilges til nye og større veier. I stedet for stadig flere svulstige prosjekter, trenger vi nå et løft for vedlikehold av distriktsveiene våre.

Derfor har MDG i alle år plusset på med milliardbeløp i våre alternative statsbudsjetter til bedre vedlikehold av veiene som allerede er bygget.

Nye gigantiske veiprosjekter bygges og planlegges fascinerende nok i og rundt de største byene våre. Folk i hele landet burde gjøre opprør! For det er helt avsindig at både Solberg og Støres regjeringer mener det er lurt å bruke minst 60 milliarder på en vei gjennom Bærum, en strekning hvor togtilbudet øker dramatisk de neste årene og hvor folk allerede har gode alternativer til bilen.

Samtidig tør ikke folk å stole på broer og veier i distriktene. Disse trenger faktisk å rustes opp raskt om vi skal unngå slike hendelser som den vi ser nå i Kvænangen. Jeg syns det er oppsiktsvekkende at dette er politikken som også/ Sp/Ap-regjeringen nå ser ut til å bygge sin transportpolitikk på.

Regjeringen favoriserer

En regjering med Senterpartiet viderefører altså en transportpolitikk som prioriterer svære symbolprosjekter som øker vedlikholdskostnadene drastisk og som favoriserer områder hvor det er mulig å benytte annen transport enn bilen. Byer som ikke engang ønsker seg nye motorveier påtvinges prosjekter stikk i strid med konseptet om lokal selvbestemmelse. Det er ikke til å tro.

MDG har i flere år varslet om denne uheldige utviklingen. Vi har vært en tydelig stemme for å skrote og nedskalere en rekke unødvendige motorveier. Det må til om vi skal ha en nubbesjanse til å rette opp vedlikeholdsetterslepet i distriktene. Vi har satt av mer midler enn noen andre partier til dette i våre alternative budsjetter og planer fordi vi anerkjenner at man enkelte steder i landet er helt avhengig av bilen.

Det er på tide med en faktabasert kursendring i norsk veipoliitkk hvor politikerne anerkjenner at dersom folk skal kunne å bo i hele landet, må vi ha forsvarlig infrastruktur. Det betyr nei til overdimensjonerte motorveier som man tvinger på storbyområdene våre, og ja til trygge veier som gjør at folk kan besøke familien, dra på jobb eller sende barna til skolen uten å være redd for ras, flom eller å få skader på bilen fordi veien er i elendig forfatning.

Jeg håper regjeringen lytter til kloke stemmer i sine egne partier, særlig Erling Sande i Sp. Han er nå tydelig på at vi må nedskalere den massive motorveisatsingen om vi skal kunne prioritere distriktene. Dessverre virker det ikke som om Sande får noen gehør. Han har ikke fått gjennomslag for disse tankene i regjeringens forslag til revidert budsjett, hvor det ikke foreslås å kutte finansieringen til et eneste motorveiprosjekt.

MDG vil fortsette å kjempe for en mer bærekraftig samferdselspolitikk, hvor vi ivaretar sikkerheten og behovene til bilister i distriktene, samtidig som vi prioriterer å gjøre kollektiv, sykkel og gange til de billigste og raskeste fremkomstmidlene i byene.

MDG vil ikke sitte å se på at distriktsveiene våre forfaller og at folk risikerer stengte veier, skader på bilen og ikke minst stadig større risiko for at menneskeliv går tapt fordi regjering etter regjering prioriterer ressursene feil.