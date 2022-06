Reagerer på revidert budsjett: – Milliardærene kan puste lettet ut

Regjeringen og SV er i mål med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Blant annet har partiene blitt enige om at kommunene skal få budsjettene kuttet med en halv milliard kroner, kollektivtrafikken får 500 millioner, det blir utvidet tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer og det blir ikke boring i iskanten i år. Ap, Sp og SV har også blitt enige om å innføre moms på elbilers kjøpsbeløp over 500.000 kroner.

Rødt kaller budsjettenigheten for «stusselig».

– Dette er stusslig. Regjeringens retning var allerede uklar. Dette forliket gir heller ikke den forandringen og det håpet som trengs for folk flest, sier Rødts Marie Sneve Martinussen i en pressemelding.

VENSTRE: Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Ubegripelig

Rødt mener at det er ingen storstilte tiltak for å hjelpe folk med å få endene til å møtes, selv om sosialhjelpen er justert. Hun viser til økte levekostnader.

– Milliardærene kan puste lettet ut. Ulikheten i Norge har økt under pandemien. Bare de siste to årene har formuene til landets 400 rikeste økt med 300 milliarder. Da er det ubegripelig å skjerme denne gutteklubben istedenfor å omfordele med økt skatt på store formuer, som kunne vært brukt til å hjelpe de som sliter med strømregningen og andre økte priser, sier hun i en pressemelding.

Også Venstres Sveinung Rotevatn mener at regjeringen ikke gjør nok for folks lommebok. Han mener skattelette og billigere kollektivpriser er en del av løsningen.

Han gir samtidig SV honnør for å reversere en del av bistandskuttene til regjeringen og for å legge noen begrensninger på utlysning av nye oljefelt. SV har fått gjennomslag for at det ikke blir borring i iskanten i år.

LAKS OG MYR: Frps Sylvi Listhaug mener det folk trenger nå er reduserte utgifter. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dessverre er mange av kuttene i klimapolitikken bevart, det inkluderer alle de store kuttene i klima- og miljøbistand, sier Rotevatn i en pressemelding.

– Bistand, laks og myr

Frp kritiserer også regjeringen for å ikke gjøre nok for folk flest.

– Det har aldri vært større behov for å hjelpe vanlige folk i Norge som ikke klarer å betale regningene sine. Da er det mildt sagt sjokkerende at bistand ble den største kampsaken og den største vinneren av forhandlingene, sier Frp-leder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

– Det folk trenger nå er reduserte priser ved å reduserte avgifter, ikke mer til bistand, laks og myr. FrP foreslår derfor å fjerne drivstoffavgiftene og elavgiften, samt halvere matmomsen, fortsetter hun.

Elbilforeningen er imidlertid fornøyd med regjeringen og SVs beslutning om å innføre moms på elbiler over 500.000 kroner.

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025, skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.