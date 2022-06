Fra 1. januar 2023 får vi den største omveltningen i avgiftssystemet for elbiler så langt: Da blir det nemlig innført moms på alle elbiler som koster over 500.000 kroner.

Opprinnelig var forslaget at det også skulle bli moms på biler under en halv million, men at kjøperne her skulle få en kontantstøtte som kompenserte for momsen. Slik blir det altså ikke.

Dermed ligger det an til et tydelig skille i markedet fra nyttår. Skal du unngå moms, da må du også holde kjøpesummen under 500.000 kroner.

Bestselger under en halv million

Hva betyr så det for alle som skal kjøpe elbil til neste år? Den gode nyheten er at det vil være mye å velge mellom av momsfrie elbiler, også blant modellene som i dag er bestselgere.

Den nye folke-elbilen er en SUV i familiebil-klassen, med 4x4. Her er det flere modeller som fortsatt vil være helt momsfrie.

Bestselgeren er Volkswagen ID.4. GTX-utgaven av denne har firehjulstrekk og starter i dag på 479.900 kroner.

Volkswagen ID.4 er en storselger i Norge, nå har også den mer sporty ID.5-utgaven kommet.

Premium-SUV

GTX har en batteripakke på 77 kWt og offisiell rekkevidde på 478 kilometer. Å komme under 500.000 for helt «ferdig» bil, kan nok holde hardt. Men hvis du holder seg i skinnet når du velger utstyr, trenger du heller ikke havne mye over. Etter det Broom erfarer, er det også en rimeligere GTX-variant på vei. Den kan bli svært interessant til neste år.

Du kan også få premium-elbil til under en halv million. Audi eQ4 e-tron har startpris på 411.1210 kroner. Den har ikke firehjulstrekk, det har derimot modellen som heter 45 quattro. Her starter prisen på 477.120. Igjen skal det nok holde hardt å unngå ekstrautstyr for mer enn differansen opp til en halv million, men det er absolutt mulig å ikke måtte betale mange tusenlapper i moms her heller.

Mercedes EQB er i en klasse for seg med kombinasjonen 4x4, sju seter og startpris under 500.000 kroner.

SUV med sju seter

Erkerival Mercedes har også elektriske firehjulstrekkere til under 500.000 kroner. Kompakte EQA starter på 453.000 kroner, mens sjuseteren EQB koster fra 477.000 med 4Matic firehjulstrekk.

Fra Mercedes til langt mer folkelige Skoda: Deres Enyaq er en stor suksess i Norge. Her får du toppmodellen Enyaq iV80X til 496.000 kroner. Denne har samme batteripakke som søstermodellen VW ID.4 GTX, 77 kWt. Rekkevidden på Skodaen er på inntil 503 kilometer.

Skoda Enyaq sniker seg også under halv million-grensen, med firehjulstrekk.

Kan du droppe 4x4?

I tillegg til dette er en ny storselger nå på vei inn på markedet. Toyota kommer nemlig med sin bZ4X. Dette er en relativt kompakt SUV med gode terrengegenskaper. Med forhjulsdrift starter bilen på 424.900. Med 4x4 starter den nye Toyotaen på 452.000 kroner.

Denne har for øvrig også en søstermodell fra Subaru, Solterra heter den. I Norge tilbys bilen kun med 4x4, startprisen er 479.000 kroner.

PS: I tillegg til bilene nevnt over, er det også flere elektriske SUV-er å velge mellom til under en halv million, hvis du er villig til å droppe 4x4. Da er biler som Ford Mustang Mach-E. Hyundai Ioniq 5, Volvo XC40 og Kia EV6 alle innenfor rekkevidde.

