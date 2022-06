Advarer mot parfelle: – Det er faktisk kjempefarlig

Økte kostnader fremover kan få konsekvenser for relasjonene dine hvis du ikke tar grep, mener eksperter. De hyller særlig ett råd.

«Alt» er blitt dyrere, og renten skal opp. Mange må stramme inn på forbruket i hverdagen, lyder beskjeden fra forbrukerøkonomene.

«Snart» eller «lettere sagt enn gjort», tenker du kanskje. Det er du ikke alene om, ifølge eksperter.

– Når det er krise, moser økonomieksperter på med tips, nærmest med en forventning om at det vil tyte ut masse fornuftige beslutninger i andre enden. Men sånn er det ikke for folk flest, sier Guro Sollien Eriksrud.

Hun og ektemannen jobber på hver sin kant med økonomisk rådgivning, med et særlig fokus på at relasjoner og følelser må tas med i regnestykket.

– Det er vanskeligere å snakke om økonomi enn om sex. Og å gå fra prat til handling, er enda verre, sier Nikolaos Farmakis.

PODCAST: Guro Sollien Eriksrud, atferdscoach og forbrukerøkonom i Frid, og Nikolaos Farmakis, eiendomscoach i Smart utleie, har sammen startet opp podcasten «Finans & følelser». Foto: Privat

Derfor er det så vanskelig

Før paret røper økonomitipsene som de mener faktisk funker for folk, er de opptatt av å forklare hvorfor det er så vanskelig å ta grep.

– Før levde man i troen på at et menneske handler rasjonelt, men det stemmer ikke. Vi er vanedyr, og det letteste for oss er å gjøre akkurat det samme som vi gjorde i går, sier Eriksrud.

I tillegg til å måtte legge om vanene i hverdagen, er det vel så vanskelig å endre på eget sosialt mønster.

– Mennesker er avhengige av å være en del av flokken. Å si nei til sosiale settinger for å spare penger, som ferier, å gjøre ting med barna eller en middag med venner, kan være veldig vondt og vanskelig, sier hun.

På grunn av disse to årsakene, mener Eriksrud en økonomisk opprydning forblir en fremtidsplan for mange. Heldigvis er både hun og mannen overbevist om at det ikke er umulig å legge om kursen.

– Faktisk skal det ganske lite til, sier hun.

TABU: Paret mener følelsene man har rundt penger, er underkommunisert, spesielt fordi privatøkonomi er et av vår tids store tabuer. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

– Ha det gøy

Nøkkelen til å lykkes med å beholde en sunn økonomi når alt øker i pris, mener paret ligger i å lage vaner som man faktisk kan leve med.

– For de som trenger å stramme inn, og som det ikke er helt krise for, mener jeg det viktigste rådet er å ikke kutte ut alt som er gøy, sier Eriksrud.

Hun sammenligner en kraftig økonomisk innstramming med å begynne på en streng slankekur: Det blir for heftig og er ikke holdbart i lengden.

– Det er viktig å ivareta det som gir glede i hverdagen. Derfor oppfordrer jeg folk til å tenke at sparing er en livsstilsendring som skal vare, sier Eriksrud.

Men noen prioriteringer må til for å få ned forbruket. Farmakis råder alle til å sette seg ned og tenke gjennom hva som faktisk er viktig i hverdagen.

– Tenk gjennom hva som gir deg energi og hva som er drømmene dine, og ta deg råd til det. Da er det lettere å spare inn på andre ting, samtidig som du holder motivasjonen oppe, sier han.

De færreste av oss tar imidlertid beslutninger uten at det påvirker noen andre. Derfor mener ekteparet at det kan være vel så viktig å lure med dine nære relasjoner på innsparingen.

FØLELSER: Paret har vært gift i 14 år og har lært mye av hverandre gjennom å snakke sammen om følelser knyttet til økonomi. Foto: Privat

Å motivere de rundt deg

Selv om du har bestemt deg for å ta grep, kan det være vanskelig å stå imot ønskene til barna, vennene eller partneren.

– Når venner spør deg om å finne på noe, ha et arsenal klart med svar. Spør de om du vil være med på restaurant, foreslå i stedet at dere tar en piknik med medbrakt i parken, sier Eriksrud.

Et lignende triks fungerer også overfor barna, mener hun.

– Si at «vi kan dra på Tusenfryd, men bare hvis vi har med oss matpakker», sier atferdscoachen.

I et forhold har partnere gjerne ulike behov. For å sette en felles kurs, anbefaler Eriksrud å utforske hva som er det viktigste for partneren å beholde i hverdagen og særlig hvorfor.

– Da jeg skjønte at mannen min fikk en frihetsfølelse av å ha bil, landet vi på et kompromiss hvor vi kjøpte en som var rimeligere. Dersom jeg synes det er viktig å shoppe noen plagg i måneden for å føle meg fin, kan jeg prioritere bort noe annet, sier hun.

SPARING: De små grepene man kan ta for å få ned forbruket i hverdagen, kan bli en stor sum i slutten av måneden. Foto: Aage Aune / TV 2

– Mange får seg et sjokk

For å finne ut hva du kan prioritere bort, mener paret at det beste er å grave i egne kontoutskrifter.

– Det er mange som får seg et sjokk når de ser eget forbruk. Mange små summer blir veldig mye penger til sammen, og mange undervurderer hvordan små grep kan gjøre hele forskjellen, sier Eriksrud.

Det som er så fint med dette grepet, ifølge atferdscoachen, er at du kan spare mye penger uten at det får store følger for livsstilen din.

– Om du har lyst på en jakke som koster 10.000 kroner, tenker de fleste nøye gjennom om de har råd og om kjøpet faktisk er viktig. Det de færreste tenker over, er at du tar like viktige valg hver gang du går i matbutikken, sier Eriksrud.

Hun viser til at du kan velge et rimeligere brødmerke, eller bytte fra Gilde til First Price, og at det kan være forskjellen på en som har råd til å reise jorda rundt, og den som sitter fast i tidsklemma.

VERKTØY: For å få oversikt over egne utgifter, tipser Eriksrud om at det finnes digitale verktøy som gjør jobben med å få oversikt mye lettere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Blir kanskje mindre tabu

Paret har forståelse for at det kan sitte lang inne å ta opp behovet for å stramme inn med menneskene man har rundt seg.

– Samtidig gjelder dette så mange mennesker nå, så jeg håper det blir litt mindre tabubelagt å snakke om, sier Eriksrud.

Konsekvensen av å ikke ta grep, og bli sittende med uroen selv, er uansett større.

– Økonomiske utfordringer er så tøft og så ødeleggende, så det er faktisk kjempefarlig for alle relasjoner, sier Eriksrud.

At noen tør å være førstemann til å sette ord på dette, tror hun uansett kan føles befriende for flere.

– Hvis du drikker vin med venninner, bare trekk pusten og si det rett ut: «Jeg har behov for å spare». Da tror jeg sannsynligheten er stor for at det går et sukk rundt bordet, og flere sier seg enige, sier Eriksrud.

Får du med en partner eller barn på endringen i tillegg, får man kraft av at flere drar i samme retning, mener hun.

Gevinsten er stor, ifølge Farmakis.

– Vanene du har bør være innenfor dine økonomiske rammer, slik at du kan kose deg med det du faktisk bruker penger på, sier han.