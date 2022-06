Sommerhytta-dommeren avslører: Ble spyttet på av TV-seer

Årets sesong av Sommerhytta på TV 2 nærmer seg slutten. Nå gjenstår finaleuka for de fire spente kjæresteparene, før ett av parene kan smykke seg med seieren og kalle seg eiere av hytta som de selv har pusset opp.

Også denne sesongen har ivrige TV-seere latt seg engasjere. I løpet av seks sesonger har dommertrioen, Aina Sollie Steen, Finn Schjøll og Lars Fossum, virkelig fått kjenne på det enorme engasjementet.

I kommentarfelt og sosiale medier har kritikken haglet mot trioen – hvor særlig Aina og Finn har fått gjennomgå av TV-seere som er uenige i deres meninger og avgjørelser.

KVARTETT: Snekker Lars Fossum, programleder Guri Solberg, interiørdesigner Aina Sollie Steen og hageekspert Finn Schjøll lar seg imponere av årets Sommerhytta-par. Foto: Espen Solli/TV 2

Unngår å lese

Når TV 2 ringer dommertrioen synes det er bra at folk lar seg engasjere av det populære TV 2-programmet. Å lese kommentarfelt er derimot noe de unngår.

– Det å følge med på kommentarfelt og ytringer rundt vår dømming av ukesfinaler, styrer jeg helt unna. Jeg får nok meldinger i min private innboks, på godt og vondt, så jeg vet hva som rører seg, sier interiørekspert Aina og ler.

– At interiør og oppussing kunne engasjere så til de grader, hadde jeg aldri forestilt meg. At mitt fredelige fagfelt kan få folk til å reagere så sterkt i alle retninger er helt fascinerende, fortsetter hun.

GÅR OPP I OPP: Snekker Lars Fossum sover godt om natten med de tilbakemeldingene han har fått fra TV-seerne. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det har jo vært skrevet på nettet at jeg er en dust og slikt, og det er ikke spesielt hyggelig – heller ikke veldig intelligent å skrive. Det er lov å kritisere, men jeg lar være å oppsøke negativitet, sier hageekspert Finn.

Snekkerekspert Lars innrømmer at han ikke følger så godt med på hva som foregår i sosiale medier. Han har likevel forstått via sine kollegaer at det er et stort engasjementet, og tidvis høy temperatur i kommentarfeltet om dommerjobben deres.

Hvorvidt Lars har fått mest pepper eller ros for sin dommerrolle, er han ikke kjent med. Han lever godt med at det er delte meninger rundt hans rolle. Ute blant folk, opplever han likevel utelukkende positive tilbakemeldinger.

Ubehagelig opplevelse

I løpet av sesongene har kritikken haglet mot interiørdesigner Aina. Denne sesongen har hun derimot bitt seg i merke én forbedring.

– I år har det vært roligere i innboksen enn i tidligere sesonger. I år får jeg merkelig nok flere spørsmål om hvor klærne mine er fra, og konkrete spørsmål rundt hjelp til interiør og fargevalg, og ellers mange veldig hyggelige tilbakemeldinger, sier hun.

Dette er første sesong hun virkelig får kjenne på kjærligheten fra TV-seerne. Det har nemlig ikke vært rosenrødt mens programmet har rullet på skjermen, siden 2017.

KRITIKK: Kritikken har haglet mot interiørdesigner Aina Sollie Steen i løpet av Sommerhytta-sesongene. Foto: Espen Solli/TV 2

I løpet av de siste årene kan hun melde om et bredt spekter av tilbakemeldinger. I fjor fikk hun praktisk talt kjenne kritikken på kroppen.

– I fjor ble jeg blant annet spyttet på i en matbutikk, av et ektepar. Det var midt under koronaen. De hadde på seg maske, tok av seg masken, og sa: «Fy skam deg for at du ødela alt for de og de parene», forteller hun.

– Da visste jeg ikke om jeg skulle le eller gråte rett og slett! Jeg har også fått tildelt noen nye kreative kallenavn som for eksempel «dominantpsykopat» og «nøttebrød».

Interiørdesigneren var ikke forberedt på den massive responsen på programmet.

– Jeg trodde jeg var med på et hyggelig interiørprogram, sier hun og humrer.

– Det ble en liten overraskelse for meg. Jeg elsker at folk er engasjert, og det er ikke gøy om alle er enige. Men det er litt kjedelig når engasjementet er så sterkt at det går over til hat, og blir fysisk.

Én årsak

Denne våren har innboksen hennes vært mer fredelig og hyggelig, enn tidligere. Det har gledet henne. Hun tror nemlig det er en årsak til at seerne har slått seg mer til ro med dommernes avgjørelser denne sesongen.

– Vi ekspertene har fått litt mer TV-plass i år, hvor vi har fått vise frem mer av argumentasjonen vår, og hva begrunnelsene er basert på. Det gir litt mer forståelse for de som ser på, tror jeg. Vi gjør en jobb. Vi gjetter ikke, og får absolutt ingen føringer på hva vi skal si.

Det stemmer Schjøll og Fossum seg enige i.

– Det er mer forståelig når vi får forklare begrunnelsene våre. Når vi begrunner hvorfor vi velger noe originalt over noe alminnelig, forstår seerne det. Seerne er ikke dummere enn andre folk. Når jeg ser program, vil jeg også ha en begrunnelse, forklarer Finn.

Over ti uker skal dommerne dele ut gullhammere til det paret som har svart best på den gitte oppgaven.

GULLHAMMER: Dommerne deler ut en gullhammer hver uke, til det paret som har levert det beste resultatet. Foto: Espen Solli/TV 2

– Vi skal dømme ti fotballkamper. Da må vi dømme hver eneste kamp riktig. Er det noen som har fem strake seiere, så må vi dømme det. Det går ikke om vi skal synes synd på noen. Det er den eneste måten å få gjort det riktig på, for det er en alvorlig sak for oss. Å vinne en hytte til tre millioner tar vi ikke lett på, sier Finn, og fortsetter:

– Vi må dømme den som er best. Så enkelt er det. Vi gir ikke rabatt til noen. Jeg hadde blitt rasende om jeg hadde vært flinkest, så hadde noen andre som var mindre flinke vunnet. Hvorfor skal det være greit? Litt edruelig må man være.

Forskjeller

Årsaken til at Aina og Finn har blitt mer omtalt for sine meninger enn Lars, tror interiøreksperten har en enkel forklaring.

– Fagfeltet til Finn og meg er ikke like konkret som Lars sitt yrke. Snekring er mye mer målbart. Folk tenker kanskje at det handler om synsing, for mitt fagfelt er jo manges hobby. Mange har meninger om det, så det er fint at jeg har fått lov til å forklare meg litt mer denne sesongen. Det tror jeg kan ha vært nyttig for seerne også – at de ikke tror vi peker oss ut en favoritt, og velger den. Det er grunner til at man blir valgt som vinner. I mitt fagfelt, som overalt ellers, er det lover og regler som legges til grunn i hver ukes vurdering, forklarer hun.

Paret som vinner en gullhammer må ha svart tilfredstillende på de tre fagfeltene som blir vurdert. Selv om en jevn konkurranse skaper mer spenning, er ikke det noe som påvirker avgjørelsene til dommerne.

– Vår jobb som dommere er å premiere det laget, som har svart best på ukesprosjektet, uke for uke, selv om det noen ganger innebærer at ett lag stikker av med flere gullhammere. At noen opplever dette som et spenningstap i konkurransen kan ikke dommerne ta hensyn til, sier Lars.

Endringer underveis

Nivået på parene varierer fra sesong til sesong. Når dommerne skal vurdere dem over ti uker, legger de ofte merke til én ting som påvirker hvor strenge de kan være.

– Vurderingene vi gjør ut ifra hva slags erfaring de har, endrer seg ikke, men den kan endre seg underveis. Vi ser progresjon, og da kan vi tillate oss å bli litt strengere – for alle hever seg. Det skjer noe i uke fem. Da svetter alle litt mer. Det tekniske nivået hever seg, og da kan også vi heve vår bar, forklarer Aina.

VURDERER: Dommerne vurderer hver uke resultatene med nye øyne. Foto: Espen Solli/TV 2

En gjenganger i Sommerhytta har ofte vært følelsen av urettferdighet blant de parene som ikke vinner hytte. Finn hyller de som velger å forberede seg, før innspillingen av programmet starter.

– De har meldt seg på for å konkurrere. Da sier det seg selv at de burde øve på forhånd, før det starter. Jeg synes de plikter, i det de blir tatt ut, å øve seg. De skal jo konkurrere om å vinne en hytte!, sier han.

Han er sjokkert over at enkelte par blir kritisert fordi de er flinke.

SJOKKERT: Finn Schjøll er sjokkert over at par som er flinke blir kritisert. Foto: Espen Solli/TV 2

– Hvis det er forbudt å ha skills i Norge... Det blir jo litt vanskelig når du ikke har lov til å være flink. Skal folk bli kritisert fordi de er flinke? Det er jeg sjokkert over. Det må ikke være forbudt å ha kunnskap når man melder seg på en konkurranse. Det skal roses, de som kan noe.

Årets deltakerpar hadde omtrent samme kunnskapsnivå, da innspillingen gikk i gang i fjor vår. Da de lærte seg å snekre, varmet det Finns hjerte.

DETALJER: I løpet av ti uker forventes det mer av parene fra dommerne. Foto: Espen Solli/TV 2

– Årets par er helt vidunderlige. De ble så flinke. Det var en fantastisk opplevelse å følge dem. De valgte selv å ikke øve så mye på forhånd. Når du ikke gjør det, kan du heller ingenting når det starter. Det klarer jeg ikke rose, når du ikke ligger i hardtrening. Parene var veldig, veldig flinke, men alle hadde hatt god nytte av å øve seg på forhånd, sier han, og legger til:

– Jeg var sjeleglad da de lærte seg å snekre, for da fikk de friheten til å gjøre andre ting også.

