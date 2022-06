Rapport: Denne sykdommen vil ta flest liv i fremtiden

Hvordan kommer nordmenns helse til å se ut frem mot 2050? En rapport tyder på at det er slutt på nedgang i dødelighet.

I løpet av de neste 28 årene, frem mot 2050, kommer Norge til å få en større andel eldre over 75 år. Gruppen på over 90 vil også øke.

Det kommer fram i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Vi kommer til å være flere eldre i befolkningen, og den samlete nedgangen vi har sett i dødelighet og sykelighet i befolkningen er derfor forventet å snu, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding.

Dødelige sykdommer

DIREKTØR: Camilla Stoltenberg i FHI sier den samlede dødeligheten i befolkningen vil gå opp, som følge av at det blir flere eldre selv om levealderen vil øke. Foto: Martin Leigland / TV 2

Stoltenberg viser til at sykdommer som kreft, nevrologiske sykdommer, kroniske luftveissykdommer, fordøyelsessykdommer, diabetes og nyresykdommer vil stå for en høyere andel dødsfall. Hjerte- og karsykdommer vil utgjøre en lavere andel.

Framskrivinger viser at hjerte- karsykdommer og kreft vil bytte plass som de to største årsakene til dødelighet i 2050.

Nevrologiske sykdommer vil fortsatt ligge på 3.plass, mens den relative betydningen av denne typen sykdom vi øke noe.

Enormt behov for hjelp

Årsaken til at folk blir eldre, handler om at folk har bedre helse og det er gode helsetjenester, sier Stoltenberg til TV 2.

– Det er en god nyhet at levealderen øker, men de som er over 70 og 90 år, vil være mer syke enn samlet i befolkningen i dag fordi antallet øker, sier Stoltenberg.

Konsekvensen av at befolkningen blir eldre, er at det blir større behov for helse- og omsorgstjenester.

Framskrivingen tilsier en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i årene fremover, fra litt over 350 000 mottakere i 2019, til mellom 490 000 og 570 000 mottakere i 2040, ifølge FHI.

– Som resultat av at befolkningen eldes, vil belastningen på helsetjenester øke. De over 70 år vil bruke mer allmennlege og polikliniske tjenester og ha flere sykehusinnleggelser, sier Stoltenberg.

Eldre over 70 år hadde i 2019 rundt 3 millioner besøk hos allmennlegen. Framskrivingene tilsier at det vil ligge på mellom 4,9 og 5,2 millioner i 2040.

For planlegging

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var til stede da rapporten fra FHI ble lagt fram tirsdag morgen.

– Vi er avhengig av god kunnskap om status i folkehelsetjenesten og se fremover når vi planlegger helse- og omsorgstjenstene. De som er 90 pluss må vi ha mer oppmerksomhet på. Vi må også fortsette å forebygge ikke-smitsomme sykdommer, sier Kjerkol til TV 2.

Hun sier regjeringen er i gang med å lage en helseberedskapsmelding og nasjonal helse- og samhandlingsplan.

– Vi må fortsette å ha god offentlig tjenester som er tilgjengelig for alle både i hverdagen og i kriser, det er også viktig for overvåkning og god responsevne for fremtidige helsekriser, sier Kjerkol.