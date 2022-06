BMW M, navnebæreren til de sportsligste modellene fra BMW, kan i år se tilbake på 50 historiske år. Til festen kommer også helt nye BMW M2.

Med bare noen måneder igjen til verdenspremieren, nærmer siste testfase i utviklingen av bilen seg slutten. I likhet med første generasjon, vil den nye generasjonen by på mye kjøreglede i kompakt format.

Det ser også ut til å bli den siste modellen fra BMWs M-avdeling med ren bensinmotor – uten noen hjelp av elmotor.

I tilfelle snakker vi avslutningen på et helt spesielt kapittel.

Fire kraftige enderør avslører at dette er noe helt spesielt.

Hedersplass

– Dette blir en helt spesiell bil. Alt tyder på at vi snakker om den siste helt nyutviklede M-modellen med ren bensinmotor. Nå er elektrifiseringen i full gang. Det trenger ikke å innebære at vi utelukkende får M-modeller som er tradisjonelle hybrider eller rene elbiler – men at de i alle fall har et 48-volt system som hjelper litt til, forteller Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Han tror akkurat det vil kunne gi nye M2 en helt spesiell plass i historiebøkene.

– Jeg tipper også BMW vil presse den sitronen så lenge de kan. Se opp for spesialmodeller! M2 er jo også et passende kapittel å ende den tradisjonelle M-bilen med: Seks sylindre i rekke, bensinmotor, bakhjulsdrift og en kompakt bil. Sirkelen er fullendt.

BMW forventer at mange av kjøperne vil bruke bilen på bane. Derfor testes den grundig under slike forhold. Foto: Uwe Fischer

Heftige ytelser

Helt nye BMW M2 får ytelser på nivå med «rosinen i pølsa» fra forrige generasjon, spesialmodellen BMW M2 CS. Det betyr omtrent 4 sekunder blank på øvelsen fra stillestående til 100 km/t.

Kreftene kommer fra samme 3-liters motor man finner i storebrødrene M3 og M4, men da i en egen konfigurasjon.

Kundene vil kunne velge mellom en 8-trinns M Steptronic automatgirkasse, eller en 6-trinns manuell girkasse. Det siste vil helt klart være attraktivt for mange av puristene.

De sportslige egenskapene forsterkes av det adaptive M-chassiset og bakhjulsdriften.

I oktober forsvinner folien og vi får se det endelig designet på nye M2. Foto: Uwe Fischer

Nytt design

Under kamuflasjen skjuler det seg et sportslig design med typiske M-detaljer.

På menyen for ekstrautstyr vil man blant annet finne karbontak og M-bøtteseter i karbon. Med andre ord; mindre vekt.

Verdenspremieren til helt nye BMW M2 blir i oktober, etterfulgt av markedslanseringen i april 2023.

Bilen skal produseres på BMWS fabrikk i Mexico.

Avduking til høsten

BMW selv er ganske sparsommelige med opplysninger om interiøret. Men spionbilder tilsier at den får samme infotainmentsystem som i4, iX og nylig faceliftede 3-serie.

Det betyr to store skjermer som smelter sammen til en enhet på toppen av dashbordet.

Det er interessant å merke seg, da vanlige 2-serie ikke har denne løsningen ennå.

Vi vil selvsagt følge utviklingen tett både opp mot og underveis i avdukingen av nye M2 til høsten.

