Søndag ble det løsnet flere skudd mot to ulike leiligheter på Kjelsås. «Både mot og gjennom et vindu og på en vegg», fortalte politiets innsatsleder Arve Røtterud da.

To dager senere står politiet uten pågrepne.

– VI har heller ingen konkrete mistenkte per nå, sier etterforskningsleder Thomas Stange til TV 2.

TV-profilen Sigurd Sollien bor i nabolaget og var på en sykkeltur da skuddene falt. Han ble overrasket da han kom tilbake til synet av flere politibiler i gaten der han bor.

– Folk er preget, sier Sollien når TV 2 ringer ham to dager etter.

BOR I NABOLAGET: Sigurd Sollien forteller at folk er preget etter hendelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Når man legger seg, går det opp for en at det likeså godt kan skje her som andre steder, legger han til.

Sollien er imponert over politiets profesjonalitet og håper at folk som har sett noe, tipser politiet uansett hvor stort eller lite tipset kan virke.

– Vi har et informasjonsbehov. Man merker at man har kommet over i en annen fase, sier Sollien, som understreker at han ikke er noen talsperson for nabolaget.

Politiet har sikret spor, gjennomfører tekniske undersøkelser og jobber «ut fra konkrete hypoteser».

– Vi er fortsatt interessert i observasjoner og tips fra publikum som har det, understreker etterforskningsleder Stange.

Han ber folk som har tips i saken om om å sende det til: tips.politiet.no/oslo.