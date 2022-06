Spontanabort kan føre til drapstiltale i El Salvador

Teodora del Carmen Vázquez var gravid i niende måned og jobbet i en skolekantine da hun plutselig fikk intenst vondt i ryggen. Hun ringte nødnummeret sju ganger før hun mistet bevisstheten på skolens toalett.

Marerittet som fulgte, er vanlig i El Salvador, et sterkt katolsk land der abort er totalforbudt, også etter voldtekt og incest, når fosteret ikke er levedyktig, og når morens liv er i fare. Selv spontanabort og dødfødsel kan fort mistenkes for å være et mislykket abortforsøk.

Da Vázquez våknet, hadde hun mistet barnet. Men i stedet for å bli hentet i ambulanse til sykehus, ble hun kjørt i åpen pickup i regnværet til en politistasjon, der hun ble arrestert og siktet etter verdens strengeste abortlov.

Fordi politiet var redd for at hun skulle dø, ble hun overført til et sykehus der hun ble liggende festet til en båre med håndjern. Hun ble dømt til 30 års fengsel for overlagt drap.

– Dette er virkeligheten vi lever i, og jeg er ikke alene. Enhver kvinne som ender i fengsel for abort, blir sett på som det ondeste, mest hjerteløse vesen, sier Vázquez, som sonet ti år for det hun alltid har sagt var en dødfødsel.

Advarsel for USA

Aktivister for selvbestemt abort sier at loven fører til omfattende brudd på salvadoranske kvinners menneskerettigheter og bør være en advarsel for USA, der over 20 delstater ventes å forby abort om høyesterett omgjør Roe vs. Wade-kjennelsen i løpet av ukene som kommer.

Noen stater vil ha unntak for voldtekt og incest, men i flere andre blir det ingen unntak utenom ved fare for morens liv. Det betyr at voldtektsofre blir tvunget til å bære fram barnet, mens spontanaborter kan tolkes som bevisst abort, sier Catalina Martínez Coral i New York-baserte Center for Reproductive Rights.

– I disse statene kommer kvinner til å oppleve lignende situasjoner som i El Salvador, sier Martínez Coral.

Noen ledende abortmotstandere i USA sier de ikke vil rettsforfølge kvinner som tar abort, men andre har ingen kvaler. Nylig forsøkte lovgivere i Louisiana å få gjennom en slik lov, og Tom Ascol, kandidat til å bli ny president i Southern Baptist Convention, vil klassifisere abort som drap.

Til det verre på 90-tallet

Tidligere kunne kvinner få abort i El Salvador hvis deres liv var i fare, hvis de var gravide etter voldtekt, eller hvis fosteret var så deformert at det ikke ville leve.

Men det endte på 90-tallet da en ny lov som abortmotstandere, konservative politikere og den katolske kirken sto bak, ble vedtatt, sammen med en grunnlovsendring som definerte at livet starter ved unnfangelsen.

Mariana López gråter når hun tenker på alt hun har mistet etter å ha sonet 17 år i fengsel for en spontanabort. Hun hadde en fire år gammel sønn, som nå er 26 og som er bitter på moren fordi hun uteble fra hans oppvekst. Hun lærte å bake i fengselet og lager nå baguetter som hun selger på gata. Foto: Jessie Wardarski / Ap / NTB

I dag er El Salvador et av fire land i Latin-Amerika med totalforbud. De andre er Nicaragua, Honduras og Den dominikanske republikk. I de fleste andre latinamerikanske land er det unntak hvis morens liv er i fare eller fosteret ikke er levedyktig, og i noen tilfeller etter voldtekt.

Aggressiv forfølgelse

Men ikke i noe annet land blir kvinner som tar abort eller spontanaborterer, rettsforfulgt like aggressivt som i El Salvador. Abort kan gi to til åtte års fengsel, men blir man tiltalt for overlagt drap, kan man få opptil 30 år.

I de siste tiårene er minst 181 kvinner dømt for drap etter abort, spontanabort eller dødfødsel, ifølge Borgergruppen for avkriminalisering av abort, som jobber for å løslate abortdømte kvinner.

I El Salvador ventes det at leger og sykepleiere anmelder mistanke om abort, og de kan straffes om de unnlater å gjøre det. Dermed blir mange kvinner som kommer til sykehus etter spontanabort eller mislykkede abortforsøk, overlatt til politiet.

Rammer unge og fattige

I stor grad er det unge og fattige kvinner på landsbygda, uten tilgang på gode helsetjenester, advokat eller mulighet for å reise utenlands, som straffes, mange etter voldtekt, som er svært utbredt i det voldsherjede landet.

Ett eksempel er Imelda, som ble voldtatt av morens samboer fra hun var åtte til 18 år og endte med å bli gravid. I 2017 ble barnet uventet født på et toalett, og hun mistet bevisstheten. Barnet overlevde, men Imelda ble tiltalt for drapsforsøk. Hun ble frikjent fordi dommeren mente hun ikke prøvde å drepe fosteret.

Et annet eksempel er Karen, som var 21 og gravid da hun mistet bevisstheten alene hjemme hos bestemoren. Hun våknet opp med håndjern på et sykehus etter å ha mistet barnet og ble i 2015 dømt til 30 års fengsel for overlagt drap.

Mobbet i fengselet

– De sa jeg var morder og måtte betale for det jeg hadde gjort. Jeg skulle råtne i fengsel, sier hun.

I fengselet ble hun hundset av de andre innsatte som sa hun ikke fortjente å leve, men hun ble til slutt løslatt etter sju år. Hun holder fast på sin katolske tro, men er imot noen av kirkens holdninger, inkludert motstanden mot abort.

Den salvadoranske politikeren Guillermo Gallegos siterer bibelen for å forsvare et totalt forbud mot abort, og mener fri abort ville stride mot den dype troen på livet til folk flest i El Salvador. Foto: Jessie Wardarski / AP / NTB

Cindy ble fengslet etter en spontanabort på et kjøpesenter i 2014. Hun hadde en sønn på fire år og studerte turisme på universitetet, men det tok nye fire år før hun fikk se igjen sønnen og gjenoppta studiene. Fortsatt må hun melde seg for politiet hver måned.

Konservative kirker

Den katolske kirken og det store antallet nye evangeliske kirker har stor innflytelse i El Salvador, der mange politikere siterer bibelen for å støtte abortforbud.

Parlamentarikeren Guillermo Gallegos, som på kontoret har sitt eget alter med bibel, bilder av Jesus og en plastflaske med vann som er velsignet av paven, sier at det ville stride mot den dype troen på liv til folk flest i landet å tillate abort.

– Det fins ingen gyldig grunn til å avkriminalisere abort. Det fins sterke bevegelser som av en eller annen grunn vil det, men heldigvis har ikke det lyktes i nasjonalforsamlingen, der et slikt vedtak ville måtte gjøres, sier han.

Vatikanet har alltid vært imot abort, og det har ikke endret seg med den ellers liberale pave Frans, som kaller abort tegn på en «bruk og kastkultur» og som nylig spurte om det er legitimt å leie en leiemorder for å løse et problem.

Teodora del Carmen Vásquez leder bevegelsen Mujeres Libres som kjemper for fri abort i El Salvador. Hun ble selv dømt til 30 års fengsel for overlagt drap etter en spontanabort og løslatt etter ti år. Foto: Jessie Wardarski / AP / NTB

Abortkampens ansikt

Teodora del Carmen Vázquez vokste som mange andre opp fattig og fikk bare fire år på skole.

Hun var 24 år gammel da hun ble fengslet, men etter løslatelsen i 2018 startet hun Mujeres Libres, og som bevegelsens ansikt utad reiser hun land og strand rundt for å verve kvinner og kjempe for abortrettigheter.

– Én kvinnes smerte er alle kvinners smerte, sier Vázquez, som tok videregående i fengsel og nå har en universitetsgrad i kommunikasjon. Hun fikk i 2018 en svensk menneskerettspris og har hovedrollen i en dokumentarfilm.