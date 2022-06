Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Ifølge NTB er det oppnådd enighet mellom regjeringspartiene og SV om revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen er avhengig av SVs støtte for å få flertall for budsjettet.

SVs krav til regjeringen har blant annet handlet om klima og bistand. Regjeringen har foreslått å bruke fire milliarder fra bistandsbudsjettet på ukrainske flyktninger i Norge, samt å kutte støtte til flere organisasjoner i FN.

Ifølge NRK blir 2,5 milliarder tilbakeført til bistandsbudsjettet. Statskanalen skriver også at man opprettholder momsfritaket på elbiler som koster inntil 500.000 kroner, men endrer dette fra å være en tilskuddsordning gjennom Enova til å gi et reelt momsfritak.

Partene har forhandlet på overtid, etter at det ikke ble oppnådd enighet i forrige uke. Fredag fortalte leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen til NTB at partene skulle jobbe hver for seg i helgen og møtes igjen mandag.

Knutsen har sammen med Senterpartiets Geir Pollestad forhandlet med SVs Kari Elisabeth Kaski siden 23. mai.

Etter at finanskomiteens egne frister ble brutt i forrige uke, har forhandlerne ikke hatt noen annen frist å forholde seg til enn selve behandlingen i stortingssalen nå på fredag. En eventuell avtale må legges fram som forslag i salen samme morgen.