Sivile er omringet: Rømningsveier er sprengt

Russiske styrker har ødelagt den siste broen og fluktruten ut fra Sievjerdonetsk. Russland har dermed kontroll over alle veiene ut fra byen som ligger øst i Ukraina, melder nyhetsbyrået Reuters.

Alle de tre broene, som kunne fungert for evakuering, er altså ødelagt.

Får ikke levert forsyninger

Sivile som fremdeles befinner seg i den strategisk viktige byen, er nå omringet uten noen mulighet for å komme seg med kjøretøy til nabobyen Lysychansk, ifølge guvernør i Luhansk-regionen Serhiy Gaidai.

Uten noen veier inn mener han det er umulig å levere humanitære forsyninger.

70 prosent av den ukrainske byen er under russisk kontroll, melder guvernøren på sosiale medier.

– Situasjonen er vanskelig, men under kontroll, sier Gaidai.

– Har en forferdelig pris

Det kjemiske anlegget Azot har også blitt angrepet av russisk artilleri. Ifølge Gaidai oppholder hundrevis av sivile seg ved anlegget. Russland har trukket frem byen som nøkkelen til den østlige Donbas-regionen.

President Volodomyr Zelenskyj sa mandag kveld at slaget om Donbas vil stå igjen som et av de mest blodige i den europeiske historien.

– Kampen om Sievjerdonetsk har en forferdelig pris, sa Selenskyj.

Intensive kamper

Ukraina har etterlyst tyngre våpen for å kunne beskytte Sievjerdonetsk.

– De har et enorm behov for mer artilleri for å kunne slå tilbake, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2.

INTENSIVT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier kampene er intensive. Foto: Frode Sunde / TV 2

Russerne har konsentrert mesteparten av styrkene i et lite hjørne i i Luhansk-regionen ved Sievjerdonetsk, sier Hågen Karlsen.

– De angriper byene fra flere sider. Det er svært intensive kamper.

Han sier at det skytes mest med artilleri, og at russerne rykker frem i et langsomt tempo. Hågen Karlsen omtaler det som «første verdenskrig-tempo».

– Putin betaler mange tusen liv for det som vil stå igjen som en grushaug, sier han.

– Langvarig og blodig

Russerne har overtaket i øst, men Ukraina har fremgang i nord, forteller oberstløytnanten.

– Det er ingen imponerende militær fremgang fra russisk side. Ødeleggelsene er enorme sammenlignet med den lille fremgangen.

Ukraina-krigen er inne i dag 110. Oberstløytnanten tror det er lenge til vi ser slutten av krigen.

– Alt tyder på at det blir langvarige og blodige kamper i dette området. Ingenting tyder på at noen av sidene får et overtak som endrer situasjonen på bakken.