Røykutvikling i leilighetsbygg i Oslo

Politiet i Oslo opplyser at nødetanene er på stedet etter at det har oppstått røykutvikling fra en kjeller i et leilighetsbygg på Nordstrand.

En person ble kjørt til sykehus som følge av hendelsen. Vedkommende hadde pustet inn røyk.

#Oslo #Nordstrand Røykutvikling fra kjelleren i et leilighetsbygg. Nødetatene er på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 14, 2022

Brannvesenet jobber fremdeles med å lufte ut i bygget.

