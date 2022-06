Trump langer ut mot høringen i Kongressen

I et usammenhengende tolv sider langt skrift sier Trump det demokratisk-ledede granskingspanelet burde fokusere på landets virkelige problemer framfor å opptre som en selvbestaltet domstol som prøver å avlede folk fra smerten de gjennomlever.

– Sannheten er at amerikanerne kom til Washington i massive antall 6. januar 2021 for å stille sine valgte representanter til veggs på grunn av de åpenbare tegnene til kriminell virksomhet under valget, la han til.

Panelet har i over et år gransket Trumps falske påstander om valgfusk og forbindelse til angrepet på Kongressen og legger i disse dager fram sine funn i en serie høringer, med vitneprov fra en rekke av Trumps medarbeidere.