Massemorder dømt til livstid etter bilangrep i Toronto

Elleve personer mistet livet som følge av at Alek Minassian (29) kjørte gjennom en folkemengde på åpen gate i Toronto i 2018. Nå er han dømt til livstid i fengsel.

Den 23. april 2018 ble flere titalls mennesker pløyd ned av en varebil på åpen gate i Toronto, Canada. Elleve mennesker mistet livet som følge av hendelsen.

På mandag ble gjerningsmannen, 29 år gamle Alek Minassian, dømt til livstid, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mandagens straffeutmåling inneholdt flere vitneforklaringer fra overlevende og familiemedlemmer til de drepte i angrepet.

PLØYD NED: Arkivbilde fra 2018 hvor politiet står i nærheten av varebilen som ble brukt til å kjøre ned flere titalls mennesker i Toronto, Canada. Elleve personer mistet livet som følge av hendelsen. Foto: Aaron Vincent Elkaim / AP

Overlevende og flere av de som ga førstehjelp på stedet, snakket om den varige skyldfølelsen for å ikke ha blitt drept den dagen, og for ikke å ha reddet flere mennesker.

En rekke slektninger beskrev den grusomme smerten ved å miste søsken, foreldre og ektefeller, skriver Reuters.

Hyllet drapsmann

Like etter angrepet gikk politiet i Toronto ut med informasjon om at gjerningsmannen hadde delt flere «kryptiske» meldinger på Facebook kun minutter før han satte seg i varebilen.

I en av meldingene hyllet han Elliot Rodger som drepte seks mennesker og til slutt seg selv i Santa Barbara i California i 2014. Han skadet ytterligere 14 mennesker.

Ufrivillig sølibat

Flesteparten av ofrene var kvinner.

Ifølge nyhetsbyrået, skal drapsmannen ha trodd at kvinner ikke hadde lyst til å ha sex med ham.

OFFER: Et fotografi av Anne Marie D´Amico - ett av ofrene i massedrapet i Toronto i 2018. Foto: Cole Burston / AFP

Minassian har ved en tidligere anledning fortalt politiet at angrepet var motivert av et ønske om å straffe samfunnet for hans selvoppfattede status som ufrivillig sølibat.

Han mente også å være en del av gruppen «The Incel Rebellion». Mennene i denne gruppen mener at kvinner har skylden for deres manglende sexliv.

Minassian har erklært seg selv som ikke strafferettslig ansvarlig for hendelsen.