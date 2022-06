Johnny Depp skal møte i retten igjen

Bare uker etter at skuespiller Johnny Depp var i retten, skal han inn på ny. Depp anklages for å ha angrepet en tidligere kollega på et filmsett.

Til tross for at Johnny Depp nylig gikk seirende ut av rettssaken mellom ham og ekskonen Amber Heard, må Depp igjen møte i retten, melder det amerikanske nettstedet Entertainment Tonight.

Bakgrunnen er et søksmål fra 2018. I søksmålet anklages Depp for å ha havnet i en heftig slåsskamp med anklageren Gregory Brooks.

Brooks og Depp jobbet sammen på settet til dramafilmen City of Lies, hvor førstnevnte jobbet som lokasjonssjef.

Skal ha tilbudt 100.000

Ifølge nettstedet, skal den antatte slåsskampen ha skjedd etter at Brooks videresendte en melding til Depp om at de var i ferd med å gå tom for tid til å filme.

Ifølge søksmålet, hevder Brooks at Depp gikk til angrep på ham. I tillegg skal Depp ha tilbudt Brooks 100.000 dollar for å slå ham i ansiktet.

Lokasjonssjefen mener at han ble påført fysisk og psykisk smerte som følge av den påståtte hendelsen.

Nekter

Søksmålet hevder også at Depps sikkerhetsvakter ble nødt til å dra skuespilleren ut av slåsskampen. Depps ånde skal også ha luktet alkohol, mener Brooks.

FORSVARER DEPP: Også under denne rettssaken skal Camille Vasquez forsvare Johnny Depp. Vasquez forsvarte skuespilleren under rettssaken mellom ham og ekskonen. Foto: Reuters

Depp på sin side mener at han handlet i selvforsvar.

Rettssaken mellom Depp og Brooks starter 25. juli i Los Angeles, USA. Også under denne rettssaken skal Camille Vasquez forsvare Depp.

Vasquez forsvarte Depp under den nylige rettssaken mellom ham og ekskonen Amber Heard.

Vant mot ekskonen

Etter seks uker med rettsmøter og intens mediedekning hadde juryen trukket sin konklusjon. De svarte «ja» på spørsmål som skulle besvares for å ta stilling til om artikkelen til Amber Heard som ble publisert i Washington Post var ærekrenkende.

I artikkelen gikk Heard ut med påstander om at Depp hadde utsatt henne for fysisk vold over en lengre periode.

VANT: Johnny Depp vant nylig rettssaken mellom ham og ekskonen Amber Heard Foto: Daniel Leal / AFP

Juryen mente at artikkelen både var feilaktig og ondsinnet - noe som er kravet for at det juridisk kan vurderes å være ærekrenkende.

– Juryen har gitt meg livet tilbake. Sannheten vinner alltid, er Johnny Depps første reaksjon, gjennom en post på Instagram.

Juryen tilkjente Depp en sum på til sammen 15 millioner dollar. De fant imidlertid også at Depps uttalelser har vært ærekrenkende for Heard, og tilkjente henne to millioner dollar for ett av punktene i hennes motsøksmål.

Det betyr at Heard må betale 13 millioner dollar, eller vel 130 millioner norske kroner i erstatning til eksmannen.

Beslutningen var enstemmig, og de kom til enighet etter halvannen dag med diskusjoner.