Fotballryktene: – Barcelona-stjerne fikk sjokkbeskjed av Xavi

Barcelona-trener Xavi hadde angivelig et møte med Gerard Piqué for to uker siden. Der var beskjeden klar: At han ikke har behov for midtstopperen neste sesong, hevder spanske Sport.

Xavi skal være skeptisk til 35-åringens fysiske kapasitet. I tillegg sies han å ha problemer med stjernespillerens forretningsinteresser utenfor banen.

Spilleren selv skal være fast bestemt på å bli, og har sagt at han vil både trene hardere enn noen gang og legge til side noen av forpliktelsene sine, skriver Sport.

Manchester Uniteds jakt på Frenkie de Jong fortsetter. Mirror melder at de røde djevlene har fått et bud på 720 millioner kroner avslått. Barcelona ønsker seg etter sigende 840 millioner kroner.

Manchester United forventes å øke budet, men har ikke planer om å møte katalanernes priskrav, hevder avisen.

Det neste på listen til Erik ten Hag er å hente en angrepsspiller, skriver The Times. Der har han angivelig blinket ut enda en av sine tidligere elever, den brasilianske 22-åringen Antony. Ajax-juvelen spiller stort sett høyre kant.

Byrival Manchester City er ute etter å hente Leeds-profilen Kalvin Phillips, melder samme avis. Han blir sett på som en ideell erstatter for Fernandinho.

Leeds håper på sin side å fullføre en avtale for den defensive midtbanespilleren Marc Roca denne uken, skriver The Guardian. Han blir i så fall hentet fra Bayern München.

Også Newcastle skal ha et håp om å presentere en ny spiller denne uken, skriver samme avis. Det er snakk om Reims-spissen Hugo Ekitike. Han skadet seg på samling med det franske U20-landslaget, men skaden skal ikke ha vært så ille som først fryktet.

Benfica har allerede bekreftet at de er enige med Liverpool om en overgang for Darwin Núñez. Uruguayaneren vil fullføre den medisinske testen tirsdag, skriver Liverpool Echo. Så lenge den ikke byr på noen problemer, vil 22-åringen angivelig skrive under på en seksårskontrakt.

Overgangen kan ha på en dominoeffekt, spekulerer Talksport:

At Sadio Mané går til Bayern München, at Robert Lewandowski får tillatelse til å dra til Barcelona og at et salg av for eksempel Frenkie de Jong kan bli fremskyndet slik at katalanerne får råd til Lewandowski.