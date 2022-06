La Liga klager inn Haaland-overgangen

La Liga-president Javier Tevas bekreftet mandag at den spanske elitedivisjonen formelt har klaget på Haalands overgang til Manchester City. Det samme vil snart skje overfor Paris Saint-Germain.

Den franske klubben greide å overtale Mbappé til å forlenge kontrakten til 2025. Før det virket han å være på vei til Real Madrid.

– I Mbappé-saken står jeg ikke opp for Real Madrid, men for europeisk fotball. Denne uken vil vi klage inn PSG, slik vi gjorde med City i forrige uke, sa Tebas på et pressemøte i Valladolid.

Han har i en årrekke vært i ordkrig med statsstøttede klubber. City og PSG har begge styrtrike eiere fra Midtøsten.

Haaland ble offisielt presentert som City-spiller mandag, men enigheten mellom klubbene ble bekreftet allerede for en måned siden.

Samme dag som Mbappé skrev under en ny PSG-avtale, varslet Tebas at La Liga kom til å klage det inn til Uefa, franske rettsinstanser og EU.

Han kan ikke regne med å få hjelp fra Uefa-president Aleksander Ceferin. Nylig uttalte han seg slik om La Ligas kritikk:

– Jeg er overhodet ikke enig i det. Det er allerede for mange fornærmelser i fotballen, og jeg mener hver liga heller skal bry seg om sin egen situasjon. Det er ikke riktig av en liga å kritisere andre ligaer.

Haaland ble kjøpt ut av Borussia Dortmund-kontrakten til et bestemt beløp i tråd med en klausul.

