Mann frikjent av lagmannsretten etter dobbeltdrap i Bergen

24-åringen som er dømt til ni års fengsel for medvirkning til drap på et hospits i Møllendalsveien i Bergen i januar 2020, er i lagmannsretten frikjent.

To personer ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen i januar 2020, men politiet mener at drapene ble begått på et hospits dagen i forveien.

24-åringen ble dømt til ni års fengsel i Hordaland tingrett i saken, men anket dommen. Nå er han frikjent, skriver NRK.

Han skal ha holdt vakt mens det ene drapet ble begått.

– Det var dette resultatet vi hadde forventninger om. Men det var likevel en stor lettelse for min klient da dommen kom, sier Jon Anders Hasle, en av 24-åringens forsvarere.

To menn på 58 og 34 år ble dømt til henholdsvis 19 og 17 års fengsel for drapene. I tillegg ble to personer dømt for å ha fjernet bevis.