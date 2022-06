Post Malone har blitt far

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under et radiointervju avslørte rapperen flere store nyheter.

Post Malone (26) har nemlig blitt både far og er forlovet.

Det avslørte han under et intervju med Howard Stern mandag.

I radiointervjuet referer rapperen til «jenta mi», og får så spørsmål fra Stern om det betyr hans kjæreste, eller om han har en datter.

– Nei det er datteren min, svarer Post Malone.

KOM MED AVSLØRINGER: Post Malone avbildet 13. juni under hans besøk til The Howard Stern Show. Foto: Emma McIntyre /AFP

Avslørte oppdatert sivilstatus

Senere i intervjuet får han spørsmål om kjæresten har blitt hans kone.

– Hun er min forlovede.

Artisten har holdt forholdet privat, og aldri avslørt hvem han er sammen med.

Det har heller ikke vært kjent tidligere at han er forlovet med kjæresten.

– Lykkelig

Nå har de altså fått barn sammen, litt over en måned siden nyheten om graviditeten ble kjent.



Til TMZ sa han da:

– Jeg har aldri vært så lykkelig, og siden jeg kunne huske har jeg vært trist, sier han, og legger til:

– Det er på tide å ta vare på kroppen min og familie og venner, og spre så mye kjærlighet vi kan hver dag.

Post Malone er blant annet kjent for låtene «rockstar» og «Sunflower», der sistnevnte er i animasjonsfilmen «Spider-man: Into the Spider-Verse». Rapperen har over 45 millioner månedlige lyttere på musikkplattformen Spotify.