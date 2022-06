Byrådet i Oslo har bestemt at Fornebubanen skal bygges

Det er nå klart at Fornebubanen skal bygges, etter at grunneierne legger over to milliarder ekstra kroner i potten.

På en hasteinnkalt pressekonferanse ble det klart at Fornebubanen skal bygges.

Oslo skal betale 1,3 milliarder kroner og Viken skal betale 700 millioner kroner. Grunneierne har i tillegg valgt å bidra med 2,1 milliarder kroner. De ekstra milliardene gjør at grunneiernes regning nå er et sted mellom fire og fem milliarder kroner.

Det ble klart etter at partene har diskutert saken på sine gruppemøter mandag.

– Planen har hele tiden vært at Viken skal betale for den delen av banen som ligger i Viken, og Oslo skal betale for den delen som ligger i Oslo.

– De økte grunneierbidragene er en forutsetning for å kunne bygge Fornebubanen, punktum, sa Johansen.

– Grunneierne må betale mer

Byrådslederen roses grunneiernes bidrag i arbeidet med å få på plass Fornebubanen. Han roser særlig OBOS for rollen de har tatt for å samle grunneierne.

– Grunneierne har respondert på en imponerende måte.

Johansen opplyste under pressekonferansen at grunneierne må betale en vesentlig del av Fornebubanen.

– Grunneierne kommer til å måtte betale vesentlig mer av regningen på Fornebubanen, men de får også en enorm gevinst. Verdien på tomtene deres stiger kraftig i verdi når Fornebubanen bygges.

– Dette kommer i tillegg til ordinære grunneierbidrag til gater og byrom i byutviklingsområdene langs Fornebubanen, sier Johansen.

Han sier videre at det kan hende de burde ha hentet inn mer fra grunneierne på et tidligere tidspunkt, men sier at prislappen har økt de siste månedene.

– Da skjønner grunneierne, som er profesjonelle aktører, at deres del av regningen også måtte øke.

Lavere kostnader

Den nye beregningen av kostnadene viser at Oslos del av regningen ser ut til å bli 2,5 milliarder kroner lavere.

– Dette er ikke er resultat av forhandlinger, men av endringer av beregninger. Ny fakta, gir ny beregning, sa byrådslederen.

For å få på plass Fornebubanen er det nødvendig å bygge en ny og oppgradert T-bane stasjon på Majorstuen.

– Overfor oss er Viken også tydelig hvor viktig det er å oppgradere Majorstuen stasjon og at dermed også må bruke sine bompenger for å få dette til.