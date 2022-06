Australia til femte strake VM – keeperinnbytter ble helten

Australias stolte VM-rekke overlevde et straffedrama mot Peru i mandagens avgjørende interkontinentale omspill.

Australia - Peru 0-0 (5-4 etter straffer)

Selve kampen mellom Australia og Peru endte 0-0. Dermed bar det ut i ekstraomganger og straffesparkkonkurranse i VM-kvalifiseringen.

Der gjennomførte Australias trener Graham Arnold et viktig keeperbytte. Andrew Redmayne ble byttet inn for Mat Ryan.

Sydney-målvakten ble den store helten. 33-åringen oppførte seg som en skikkelig sprellemann i buret, og reddet to av Perus straffer. Dermed knuste de gule- og grønnkledde Perus VM-drøm.

– Jeg har trent på et par ting på trening, men til syvende og sist er det enten venstre eller høyre. Hjemmeleksa har blitt gjort og jeg er bare takknemlig for de andre gutta som løpte i 120 minutter, sier Redmayne ifølge The Guardian.

– Jeg kan ikke takke laget og støtteapparatet nok. Du vet, jeg kommer ikke til å ta æren. Guttene løpte i 120 minutter, og det gjelder ikke bare de 11 på banen, men også de på benken og tribunen, sier Redmayne til ABC Sports.

Australias trener forteller at han er stolt av spillerne sine, og hvordan de klarte å holde hodet kaldt.

– Jeg klarer ikke å forklare denne følelsen. Det er bare full ekstase, og jeg gleder meg til å feire med guttene. Takk for at du tror på oss. Vi skal til et verdensmesterskap, fem på rad!, sier han til ABC Sports.

Australia er klar for sitt sjette VM-sluttspill og femte på rad. 2002 var sist landet sto utenfor. Australierne slutter seg til en pulje med regjerende mester Frankrike, Danmark og Tunisia.

– Tårer av glede for Graham Arnold og Australia, sa kommentator Simon Hill etter dramatikken, ifølge den australske avisen news.

Det var lenge svært sjansefattig i mandagens VM-jakt i Al Rayyan i Qatar. Ingen av lagene hadde et skudd på mål før hvilen, og det første sto Australia for etter at kampuret hadde passert 70 minutter.

Ajdin Hrustic kunne ha avgjort kampen innen ordinær tid, men en glitrende redning fra Peru-keeper Pedro Gallese tvang fram ekstraomganger.

Tirsdag deles den siste VM-plassen ut til enten Costa Rica eller New Zealand. I alt 32 lag tar del i sluttspillet i Qatar i november og desember.