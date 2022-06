To personer skadd i bilulykke i Skien

Bilen har kjørt ut av veien og ligger på siden. De to i bilen sitter ikke fastklemt, men politiet opplyser at de ikke kommer seg ut av bilen.

De to som er involvert i ulykken er oppegående, og ikke hardt skadd.

– Det er et eldre ektepar som er involvert, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Marianne Mørk.

Det er uklart hvorfor bilen har kjørt ut av veien. Klokken 18:00 mandag kveld opplyser politiet at de to involverte er frigjort av brannvesenet. Begge to er sendt til akuttmottaket med ambulanse.

Veien er stengt på stedet.

– Vi er på stedet og dirigerer trafikken. Det er ikke en veldig trafikkert vei, sier Mørk.

Bilberger er sendt til stedet.