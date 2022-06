Kevin Spacey tiltalt for overgrep mot flere menn

Skuespiller Kevin Spacey er i retten tiltalt for fire tilfeller av seksuelle overgrep mot menn.

Det bekrefter britisk politi ovenfor Reuters.

Den Oscar-vinnende skuespilleren skal møte i retten torsdag.

– Kevin Spacey Fowler er formelt sikret i dag for fire tilfeller av seksuelle overgrep mot tre menn. Han er også siktet for å få en person til å delta i penetrerende seksuell aktivitet uten samtykke, sa London Metropolitan politiet til Reuters.

I mai ble det kjent at Spacey hadde blitt siktet for fire tilfeller av overgrep mot tre menn, fra tidsrommet 2005-2013.



Den ene mannen hevder at han ble utsatt for seksuelt overgrep i London i 2005, mens en annen sier at han ble tvunget til sex mot sin vilje i 2008. Også dette skal ha skjedd i London.

Den tredje hevder at han ble misbrukt i Gloucestershire i 2013.

Spacey har benektet alle anklager mot ham.

62-åringen var en av verdens mest fremtredende skuespillere frem til det i 2017 dukket opp grove anklager mot ham.