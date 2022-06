Oslo Børs falt kraftig – ned over 3 prosent mandag

Fallet startet allerede ved børsåpning, og bortimot alle selskapene på hovedindeksen falt i verdi.

Fallet tiltok utover dagen og ved stengetid var Equinor ned hele 4,76 prosent, mens nest mest omsatte Subsea 7 var ned hele 13,44 prosent. Også Norsk Hydro (-5,96 prosent), Aker BP (-3,41 prosent) og DNB (-2,79 prosent) endte kraftig ned.

Børsfallet var i takt med oljeprisen, som er ned 1,51 prosent det siste døgnet. Ved 16.30-tiden gikk et fat nordsjøolje for en snittpris på 120,17 dollar fatet.

Nedgangen på børsen i Oslo følger bred nedgang ellers i verden. Det skjer etter flere nyheter før helgen om stigende inflasjon og økte rentenivåer.

Blant annet ble det før helgen kjent at inflasjonen i USA er langt høyere enn ventet. Handelen på Tokyo-børsen startet uken med et fall på 3 prosent drevet av frykten for global inflasjon som følge av inflasjonstallene fra USA før helgen.