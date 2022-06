Rzgar drømte om Storbritannia – risikerer å ende opp i Rwanda

Asylsøkere som tok seg inn i landet ulovlig i småbåter, vil sendes til Rwanda. Dette er Storbritannias nye plan for asylsøkere. – Grusomt, sier Sonya Sceats fra «Freedom from Torture».

Kurdiske Rzgar Hama (32) hadde drømmer om et liv i Europa. Nå risikerer han å bli sendt til et land ikke kjenner; Rwanda.

– Dette er en skikkelig mareritt, sier han til TV 2 på norsk.

Hama er opprinnelig fra Iran, og kom til Norge som asylsøker i 2015. Han søkte Norge om beskyttelse og hevder hans liv står i fare fordi han har vært politisk aktiv i hjemlandet.

UØNSKET: Rzgar Hama var uønsket i Norge, derfor dro han til Storbritannia. Foto: Privat

Han flyttet til et asylmottak i Vang i Valdres, men UDI trodde ikke på historien hans, og han fikk avslag på asylsøknaden.

– UDI sier Iran er et trygt land for meg, men jeg risikerer å bli drept eller torturert, slår 32 åringen fast.

25.000 kroner

UDIs avslag skulle ikke bli slutten på hans drømmer om et liv i Europa. Han kom i kontakt med menneskesmuglerne og for 25.000 kroner kunne han få en ny mulighet. Denne gangen flyktet han fra Norge.

Han reiste til Dunkerque i Frankrike. Derfra skulle han ta seg over Den engelske kanalen sammen med 40 andre asylsøkere i en gummibåt. Reisen tok omtrent seks timer.

Dette var 22. mars i år. Han kom seg helskinnet over til Storbritannia, og søkte asyl på nytt.

Men så hørte Hama noe han ikke ante noe om: Storbritannia har inngått en avtale med Rwanda.

Må bli i Rwanda

Ifølge avtalen vil asylsøkere som har tatt seg inn i Storbritannia i småbåter etter 1. januar 2022, sendes til Rwanda. Der må de bli i påvente av at asylsøknadene deres blir ferdig behandlet.

It is time to send the economic migrants to Rwanda and to stop the people smuggling gangs! pic.twitter.com/8hQ7aDR6lK — Peter Bone MP (@PeterBoneUK) June 9, 2022

I tillegg skal Rwanda være ansvarlig for personene som kommer. Hvis de får innvilget asyl, tilbys dem opphold og oppfordres til å etablere seg i Rwanda, men ikke i Storbritannia.

HJELPER: Sonya Sceats er administrerende direktør for Freedom from Torture. Foto: Joe Pike

Asylsøkerne vil få økonomisk hjelp opp til seks år, og avtalen finansieres av Storbritannia.

Enveisbillett

Den omstridte avtalen har vekket kraftig kritikk i Storbritannia. En av organisasjonene som kritiserer planen er Freedom From Torture som gir juridisk og psykisk helsehjelp til asylsøkere.

– Er Rwanda-planen en enveisbillett?

– Ja, Storbritannia sender dem dit permanent. Selv de som blir funnet å ha beskyttelsesbehov må bli i Rwanda. De får ikke komme tilbake til Storbritannia, sier Sonya Sceats til TV 2. Hun er administrerende direktør for Freedom from Torture.

Den britiske statsministeren, Boris Johnson, hevder dette er en plan som skal forebygge flyktningestrøm til landet i form av båtflyktninger over kanalen.

– Smuglere misbruker de sårbare og gjør kanalen om til en våt kirkegård, med menn, kvinner og barn som drukner i gummibåter, sier statsministeren.

KRITIKK: Storbritannias inneriksminister Priti Patel har vekket kraftig kritikk i landet. Foto: JESSICA TAYLOR

– Hjerteløst

Sceats er kraftig uenig. Ifølge henne er Rwanda-planen umoralsk, ulovlig og grusom.

Dessuten vil planen skape nye smuglerruter og få folk til å begi seg ut på stadig farligere reiser for å komme seg til Storbritannia.

– Dette er et hjerteløst og umenneskelig forsøk på å fraskrive seg ansvaret for å beskytte flyktninger, og sende dem til et fattigere land i bytte mot penger, sier hun.

Tortur

Direktøren legger til at Rwanda-avtalen vil forårsake uendelig lidelse for noen av verdens mest sårbare mennesker.

– Hvorfor er Rwanda ikke trygt for flyktninger?

– Den britiske regjeringen refset sikkerhetsstyrkene i Rwanda for bruk av tortur i fjor. Vi er dypt bekymret over at den britiske regjeringen ikke har klart å vurdere risikoen for flyktninger i Rwanda, spesielt marginaliserte og sårbare grupper som torturoverlevende og LHBTQ-personer, sier hun.

AVTALE: Storbritannias inneriksminister Priti Patel undertegnet avtalen med Rwandas innenriksminister Vincent Biruta Foto: Muhizi Olivier

Freedom from Torture tilbyr også psykisk helsehjelp til flyktninger. Sceats sier organisasjonenes terapeuter rapporterer om økte traumesymptomer, ikke bare de som skal sendes ut av landet, men også de flyktningene ikke er i faresonen for denne ordningen, sier hun.

12 drepte

Ifølge Human Rights Watch (HRW) er Storbritannias rwandaplan grusom. De viser til eksempler på hvordan Rwanda behandler asylsøkere.

HRW hevder at rwandiske sikkerhetsstyrker skjøt og drepte minst 12 flyktninger da de demonstrerte mot kutt i matforsyninger i 2018.

Deretter ble over 60 av demonstrantene pågrepet og tiltalt for opprør og «spredning av falsk informasjon med den hensikt å skape en fiendtlig internasjonal mening mot den rwandiske staten».

«Mens britene åpner deres hjerter og hjem for ukrainske flyktninger, velger regjeringen å opptre med grusomhet og rive opp sine forpliktelser overfor andre som flykter fra krig og forfølgelse» skriver HRW.

– Katastrofalt eksempel

Aktivister gikk rettens vei for å hindre at planen iverksettes, men mislyktes. Anken ble avvist mandag.

Det første flyet med asylsøkere skal etter planen dra til det sentralafrikanske landet tirsdag.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi mener at planen vil fungere som et «katastrofalt» eksempel.

– Dette er helt galt, sier han i den første kommentaren til kjennelsen mandag kveld.

FN er også alvorlig bekymret for om Rwanda har kapasitet til å ta imot dem.

Redd

Nå venter kurdiske Rzgar Hama. Han er redd og bekymret. Hittil har han ikke fått konkret beskjed om at han skal sendes, men livet er snudd på hodet.

– Det eneste jeg vil, er å ha et trygt liv. Jeg vil ikke ende opp i en flyktningleir i Rwanda, sier han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.