– Dårlig gjort å skyve rasisme foran seg

Nyforlovede Durek Verret har nok en gang skapt debatt, etter at han fredag sa at folk ikke vil se en svart mann i kongefamilien. Komiker Jonna Støme mener Verrett bruker rasismekampen for å slippe å svare på kontroverser.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at nyforlovede Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise fortalte i en direktesending på Verrets Instagram-profil at de har blitt utsatt for rasistisk hets og drapstrusler.

Verrett sa i videoen at en stor grunn til at folk er i mot de to som et par, er at folk ikke vil ha en svart mann i kongefamilien. Flere utenlandske medier har plukket opp utsagnet.

Stille fra kongehuset

Etter videoen vil verken prinsessen eller kongehuset gi noen kommentarer eller utdypinger. TV 2 har heller ikke lykkes med å få Verrett selv i tale. Men ordene som blir hengende i luften får flere til å føle seg urettferdig stemplet av Verrett.

Nei Durek. Dere møter ikke motbør fordi du er mørkhudet.

Det er fordi du er en sjarlatan, en snåling som bla a uttaler at en kan bli kvitt kreft hvis du har rett innstilling.



Å være mørkhudet gir deg ikke en eksklusiv rett til å være helt hinsides uten at folk skal reagere. — Sarah Thiravong (@KjemiSarah) June 13, 2022

På Twitter tar mange til motmæle og skriver at det ikke er hudfargen til Verrett de har noe i mot, men hans virksomhet og kontroversielle utspill.

Den selverklærte sjamanen har tidligere blant annet påstått at kreft kan være selvforskyldt og at kvinner som har hatt «for mange» sexpartnere får avtrykk i vagina som han kan rense.

Det finnes nok folk i Norge som ikke vil ha Durek inn i kongehuset pga hudfargen hans, mem jeg tror nå de fleste at motstanderne reagerer mer på utsagnene hans om romøgler, vaginarensing og annet kvakksalveri — Ravna Pipp 🌈 (@GrRavna) June 13, 2022

Kunne ikke brydd meg mindre om hvilken hudfarge Durek har. Det er tingene han har uttalt som at barn påfører seg selv kreft og det at kvinner får avtrykk etter mange sexpartnere. Hudfarge er irrelevant for meg. — Mr H 🇺🇦🇦🇪 (@andre_hovland) June 13, 2022

Komiker Jonna Støme er hard i kritikken mot Verret. På sin egen instagramprofil publiserte han mandag et klipp fra en av hans standup-show hvor han harselerer med paret. Showet er fra i fjor, men i teksten under videoen skriver Støme at paret nå gjorde sketsjen aktuell igjen.

– Dårlig gjort å bruke rasismekampen

Jonna Støme. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Støme reagerer kraftig og mener at paret bruker rasismekampen for å få fokuset vekk fra den selverklærte sjamanens omdiskuterte virksomhet og kontroversielle utsagn.

– Jeg syns det er skikkelig dårlig gjort å skyve rasismesaken foran seg når han er en svindler som sier forferdelige ting. I dette tilfellet føler jeg at han bruker en fanesak, sier Støme.

– Men så blir han jo sikkert også utsatt for rasisme?

– Det blir han helt sikkert. Det er helt åpenbart mange rasister i Norge, og den kampen må tas. Men det er derfor det er litt viktig å holde tunga rett i munn og ikke sause det til, sier Støme.

Ødelegger for debatten

Journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset syns det er synd at paret opplever hets og rasisme. Hun mener paret og kongehuset må svare pressen på spørsmålene som melder seg når paret forteller om såpass alvorlige ting.

– Vi har ikke fått noen informasjon om hvem de som sender truslene er. Er de nordmenn? Er de amerikanere? Dersom et medlem av kongefamilien får drapstrusler er det veldig alvorlig, sier Senneset.

Ingeborg Senneset er en norsk journalist, samfunnsdebattant, forfatter og styremedlem i Norsk PEN, sykepleier. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Senneset er utdannet sykepleier, og kritisk til alternativ medisin. Hun har flere ganger tidligere kritisert Verretts virksomhet innen alternativ medisin.

Senneset sier at rasistiske ytringer ikke hører hjemme noe sted, og mener rasistiske kommentarer overskygger andre temaer som burde vært debattert.

– Dersom folk står i stormer som f.eks. hets og rasisme, tar jeg to skritt tilbake. Da er det ikke naturlig å mase om andre debatter man ønsker å ta med de personene, sier Senneset.