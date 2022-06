Vendela og Petter gifter seg i dag

I november 2019 ble Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) forlovet, men på grunn av koronapandemien har bryllupet blitt utsatt flere ganger.

I dag finner den store dagen endelig sted på Hotel Continental i Oslo.

EGEN SERIE: Seerne kan følge TV-parets bryllupsforberedelser i TV 2-serien «Vendela + Petter gifter seg». Foto: TV 2/Thomas Qvale

Serie om bryllupet

Gjennom tre sesonger har seerne fulgte paret i TV 2-serien «Vendela + Petter». Denne gang er bryllupsprosessen å se i oppfølgeren «Vendela + Petter gifter seg».

– Vi har jobbet med serien vår over mange år og hatt mange sesonger. Da ble det en fin avslutning på serien, tenker jeg. Det har jo handlet om kjærlighet og da er det naturlig at vi avslutter med at vi gifter oss, sa Kirsebom til TV 2 i forrige uke.

Paret er vant til å filme store deler av hverdagen sin fra før og synes dette har både vært gøy og naturlig.

– Vi har hatt serien over en del år og vi elsker å jobbe sammen og være sammen. Så egentlig er det veldig hyggelig. Og bryllupsforberedelser er jo supergøy, sa den tidligere supermodellen.

TV-seerne får blant annet være med Vendela og bestevennen Jan Thomas på hennes utdrikningslag i Firenze, der de benytter anledningen til å se på gifteringer. Se video i toppen av saken.

Møttes på TV-innspilling

Kirsebom og Pilgaard møttes for første gang i 2016 da de begge var deltakere i TV 2-programmet «Farmen kjendis». Etter paret fant tonen flyttet de inn sammen på Frogner.

Planen nå er å dra på bryllupsreise, som er planlagt å skje i Norge. Deretter drar de til et varmt sted i vinter, men det er dog ikke bestemt hvor dette er riktig enda.

– Det er jo veldig vakkert i Norge, også må vi «podde» videre i sommer på «The Pilboms» og har en del andre forpliktelser. Så vi holder oss i Norge, også får vi se hva vi finner på, sa Kirsebom.

Se Vendela + Petter gifter seg torsdager på TV 2 Livsstil og TV 2 Play.

Se video av brudeparet som blir overrasket på direkten.