Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn går av

Det opplyser det nystartede investeringsselskapet Idun Vesta AS i en pressemelding mandag.

– Jeg er stolt over resultatene til Argentum hvor jeg har vært i over 16 år. Det er en tid for alt. Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø er dyktige investorer med solide resultater: Jeg ser fram til et spennende samarbeid og å bygge og utvikle nye prosjekter i Idun Vesta, sier Høegh-Krohn i pressemeldingen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) varslet tidligere denne måneden at styret i Argentum skulle kastes etter at en utbytteordning i det statlige investeringsselskapet fikk kritikk.

Bergens Tidende avslørte i mai at ledelsen i Argentum hadde fått investere i de samme fondene som selskapet gjorde. Det skjedde gjennom selskapet Bradbenken Partner.