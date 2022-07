Slik snakker du med barna om trang økonomi i sommer: – Flytt fokus

De fleste barn og unge får stjerner i øynene av tanken på sommerferie. Likevel er ikke hvite badestrender, solfylte dager og diverse sommeraktiviteter tilfellet for alle.

I starten av juni kartla TV 2 prisene på 15 av de mest populære, private sommerleirene i Norge. Kartleggingen gir ekspertene hakeslepp.

Professor ved psykologisk fakultet ved Universitet i Bergen (UiB) samt seniorforsker ved regionalt kunnskapssenter for barn- og unge (RKBU Vest), Tormod Bøe, stiller seg kritisk til de svimlende prisene.

– Hvis man har så fancy aktiviteter at folk ikke har råd til å delta, hvem lager man egentlig tilbudet for da? spør han.

Han oppfordrer arrangørene til å ta seg en runde på hva som er det faktiske målet med tilbudet.

Ekspertene har dessuten flere gode råd til foreldre som ikke har tilstrekkelig økonomi til å sende barna på slike sommerleirer.

Flere i samme bås

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB sender én av tre familier barna sine på leirskole eller aktivitetsskole i sommer.

For én ukes opphold er prislappen opp mot flere tusen kroner. Undersøkelsen viser at foreldre i gjennomsnitt skal ut med i overkant av 7300 kroner.

EKSPERT: Tormod Bøe ufarliggjør fraværet av deltakelse på dyre sommeraktiviteter for barn. Foto: Paul S. Amundsen

– Det er ikke nødvendig å bruke store pengesummer på diverse sommerleirer. Barn er rause, og foreldre kan også skape fine sommerminner ved å være hjemme eller på hytta, sier Bøe.

Det er ifølge han et flertall som holdes utenfor ved å sette prisene såpass høyt.

Barn av foreldre med dårlig økonomi har oftere psykiske vansker enn dem som vokser opp i mer velstående familier, forteller han og legger til:

– I tillegg er denne gruppen mer utsatt for diverse utfordringer på andre utviklingsfelt. Dette kommer til syne i blant annet lese- og skrivetester.

Likevel mener Bøe at fraværet av deltakelse på sommeraktiviteter og utenlandsferier isolert sett ikke er av avgjørende betydning for den kognitive utviklingen.

Det har derimot å gjøre med frekvensen av antall ganger man opplever utenforskap.

Lett å gå i fella

I likhet med Bøe mener psykolog ved Oslopsykologen, Bård Hafseng Børresen, at barna kan få gode sommeropplevelser helt uten høye kostnader.

En åpen og ærlig kommunikasjon med barna rundt det økonomiske ståstedet er gull verdt, ifølge ham.

– Dette uten å gjøre dem bekymret. Det holder med å si «dette har vi ikke råd til». Forsøk deretter å tilby alternativer og fokuser på hva man kan påvirke og skape av opplevelser for barna, sier Børresen.

Psykologen skiller mellom fattigdom og relativ deprivasjon. Sistnevnte har å gjøre med at man sammenligner sin økonomiske status med andre grupper.

– Noen vil alltid ha mer, og det har derfor ingenting for seg å sammenligne, sier han og legger til:

– Desto større aksept og forståelse man har rundt egen økonomisk situasjon som foreldre, desto lettere vil det være for barna å forholde seg til dette, sier Børresen.

Det er fort gjort å legge merke til de sensasjonelle opplevelsene, og på denne måten risikere å bygge opp et skeivt bilde av virkeligheten.

FALSK VIRKELIGHET: Forsker og psykolog Tormod Bøe gjør foreldre oppmerksom på at bilder kan fremstille usannheter av virkeligheten. Foto: Arill Riise / TV 2

Derfor råder også Bøe foreldre til å flytte fokus.

– Ikke fokuser på hva alle andre gjør, og heller vektlegg hva og hvilke verdier som er viktig for deg som omsorgsperson å videreføre. Dette er noe å tenke på i samtale med barna.

Ett godt tips kan være å snakke med barna om miljøvennlige tiltak. Det kan forklares på en fornuftig måte at flytrafikk er ødeleggende for miljøet.

– På denne måten overfører man sunne verdier og holdninger til barna sine, sier han.

Happy-go-lucky

I møte med barna oppfordrer spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, foreldre til å involvere dem i økonomipraten.

– Det er ofte vi voksne som legger premisser og forventninger for hva vi tror barna ønsker. Snakk heller med dem om hva som er viktig og gøy for de. Hvis det er urealistiske forslag, er det greit å snakke åpent med dem om at det ikke er mulig. Vær åpen om at dere har lite penger til ferie nå, sier hun.

Man kommer langt på vei ved å gi barna alternativer som er innenfor den økonomien man selv har, sier Tvetenstrand.

RIMELIGERE ALTERNATIVER: Et besøk på stranden kan ifølge spare- og forbrukerøkonomen være vel så fint. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Sommerferien skal være et pust i bakken der man kan tilbringe tid sammen som en familie. Jeg tror de fleste barn får like mye glede av å fiske krabber, bade, spille ball eller gå på skattejakt i skogen. Det er i tillegg mye rimeligere, sier hun.

Likevel legger ikke Tvetenstrand skjul på at manglende mulighet til å ta ut ferie for omsorgspersoner er en utfordring.

Derfor understreker hun viktigheten av å ta i bruk andre rimeligere og gode tilbud, i tillegg til å lage avtaler med andre venner og bekjente.

– Man kan samarbeide på tvers av familiene om å ta ansvar for barna ved å bytte på å ta en fridag hver. Da får både foreldre mer spillerom, og barna får noen å leke med, sier hun.

Et hav av muligheter

I tillegg er det en haug av andre muligheter. Bøe peker på gratistilbud og flere andre aktiviteter der man kan søke om redusert betaling.

– Det gjøres formidabelt arbeid av frivillige og organiserte folk rundt om i kommunene. De jobber for at alle skal kunne delta, og for å forhindre problemet med utenforskap, sier han.

Han understreker at manglende markedsføring av tilbud som er aktuelle for alle og enhver er årsaken til at disse ikke brukes like aktivt.

– Det er gode tradisjoner for å gjøre positive tiltak for barn, sier han og fortsetter:

– Disse tilbudene er ofte å finne i regi av idrettslag, på Facebook eller på kommunens hjemmesider.

Han legger til at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig for foreldre å forstå hva som gir de beste barndomsminnene. Bøe mener dette kan skje på rimeligere vis, og at det er uavhengig av prislapp.

Tøff høst i vente

Spare- og forbrukerøkonom Tvetenstrand minner i tillegg om tøffere økonomiske tider i vente.

SENK FORVENTNINGENE: Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand har gode råd til foreldre i kommunikasjonen om svekket økonomi. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

– Det er mange som har det tøft økonomisk nå. Jeg tror dette har sammenheng med høye regninger fra i vinter som ble forsterket da flere ting ble dyrere gjennom våren, i tillegg til bekymringer knyttet til høsten som kommer, sier hun.

På bakgrunn av økende renter, inflasjon og etter hvert lavere temperaturer som presser behovet for strømbruk, mener spare- og forbrukerøkonomen at familier er nødt til å prioritere.

– Ha bevisste forhold til at ting blir dyrere, og forsøk å planlegge hvordan man kan få utgiftene og forbruket ned. Unngå å bruke småbeløp, og gå utover de faste avtalene, sier Tvetenstrand.