Norsk juvel i tårer etter soloseier: – Hans soleklare gjennombrudd

– Jeg har det veldig bra. Det var en fin dag på sykkelen. Helt sykt å kunne runde av på den måten her, sier Leknessund til dansk TV 2.

Med knapt 20 kilometer igjen av den kuperte etappen klatret rytterne over en andrekategoristigning.

I bunnen av bakken hadde Leknessund og co. halvannet minutt å gå på til hovedfeltet.

Da rykket tromsøværingen ifra resten av bruddet.

Rivalene hadde ikke kjangs til å følge. Hovedfeltet begynte først å hente sekunder i utforbakken mot mål.

– Det er en enorm prestasjon. Dette er hans soleklare gjennombrudd. På mange måter var det mye som ikke gikk på skinner i hans første år i DSM, men det er utrolig imponerende hvordan han likevel har vokst og tatt nivået, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Ett sekund bak ungdomstrøyen

Leknessund var bare sju sekunder unna å ta over ledertrøyen i prestisjerittet, men mener at han ikke hadde sekundene i seg.

Ungdomstrøyen, derimot:

– Ett sekund til hvit. Det er kanskje på feiringen på slutten det ryker, men det er også stas å få et fint bilde hvor man feirer over målstreken. Det er etappeseieren som betyr noe. Jeg tenkte ikke så mye på det andre.

I målområdet rant gledestårene hos den norske sykkeljuvelen.

– Hvis det i det hele tatt var noe tvil om at han skulle til Tour de France før Sveits rundt, så er det i hvert fall ikke det nå. Han skal til touren, og han skal kjempe om etappeseirer, mener Drivenes.

STORTALENT: Andreas Leknessund er regnet som et av de største sykkelhåpene for fremtiden. Her jubler han for for seier i «Klatrekongen» i 2020. Foto: TV 2.

Hovedpersonen bekrefter til dansk TV 2 at han er på en såkalt «long list» til Tour de France, som starter i København 1. juli.

– Jeg har gjort så godt jeg kan. Det er opp til laget å se hva de ønsker i Tour de France. Jeg føler meg i hvert fall i god form, sier 23-åringen med et lurt smil.

Etappen var den andre i prestisjerittet og gikk til Aesch. På vei mot mål kostet en suveren Leknessund på seg et smil til kamera.

Han forteller at det i utgangspunktet ikke engang var planen å sitte i bruddet.

– Fordi jeg tapte 50 sekunder i går. Det var ikke en selvfølge at jeg skulle få lov til å gå, forklarer etappevinneren.

– Så havnet jeg der, og da var det bare til å kjøre. Så var det selvfølgelig spennende å se hvor langt det kom til å holde, men plutselig fikk vi ganske mye tid, og da begynte jeg å håpe at det faktisk kunne gå, fortsetter han.

Andreplassen med tabbe

Sykkeljuvelen endte 38 sekunder foran neste rytter på resultatlisten.

Alberto Bettiol vant spurten i hovedfeltet. Han hadde ikke fått med seg at det var en mann i brudd og jublet som om han hadde vunnet etappen.

– I morgen kommer alle vennene mine til å vitse om det, men det er en del av gamet, sier Bettiol, som uansett var stolt over å ha slått sterke spurtere som Michael Matthews og Matteo Trentin.

Leknessund ble hentet til Team DSM fra norske Uno-X i forkant av forrige sesong. TV 2s sykkelekspert mener at unggutten har tatt store steg den siste tiden.

– Det er utrolig gledelig at en så sympatisk og hardtarbeidende rytter får betalt for strevet. Han har lenge blitt omtalt som et av våre største sykkeltalenter, og etter en litt trå start på proffkarrieren, hvor det har vært vanskelig å ta nivået, så viser han at han er både moden nok og sterk nok for det øverste nivået, slår Drivenes fast.