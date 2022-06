Tidligere tennisstjerne åpner opp om selvmordstanker

Den tidligere tennisspilleren Jelena Dokic (39) forteller at hun vurderte å ta sitt eget liv i et hjerteskjærende innlegg på sosiale medier.

Den tidligere tennisstjernen Jelena Dokic fra Australia åpner opp om sin mentale helse på sosiale medier. På Instagram forteller en tårevåt 39-åring at hun vurderte å ta sitt eget liv for halvannen måned siden.

– Jeg vil aldri glemme den dagen. Alt er utydelig og mørkt. Ingen tone, ingen bilder, ingenting gir mening...bare tårer, tristhet, depresjon, angst og smerte, forteller hun.

Australieren slo igjennom som tennisspiller i Wimbledon i 1999 da hun slo verdensener Martina Hingis i første runde. I 2002 ble hun ranket til verdens fjerde beste tennisspiller, og storspilte fram til hun la opp i 2014.

Nå kommenterer hun Wimbledon for den australske TV-kanalen Channel 9, i tillegg til å være tennistrener.

– De siste seks månedene har vært tøffe. Jeg har konstant grått overalt. Fra å gjemme meg på do når jeg er på jobb for å tørke vekk tårene så ingen ser det, til den ustoppelige gråten hjemme innenfor mine fire vegger har vært uutholdelig.

Hun forteller at hun velger å være åpen om sin psykiske helse for å fortelle at ingen er alene med problemene sine.

Ønsker åpenhet

Wimbledon-semifinalisten i 2000 tryglet sine Instagram-følgere om å søke profesjonell hjelp hvis de opplever depresjon eller selvmordstanker.

– Dette er ikke enkelt å skrive, men jeg har alltid vært åpen, ærlig og sårbar med dere og jeg tror virkelig at kraften av å dele våre historier hjelper oss til å komme gjennom ting og hjelper hverandre.

– Jeg skriver dette fordi jeg vet at jeg ikke er den eneste som sliter. Bare vit at du ikke er alene, skriver hun.

Seks timer etter innlegget ble publisert har Dokic mottatt over 3.000 kommentarer og støttemeldinger.

Dokic har tidligere fortalt av hvordan hun ble mishandlet av sin egen far som ung, i selvbiografien «Unbreakable» som ble utgitt i 2017. I boken står det at faren Damir Dokic pleide å piske henne dersom hun hadde hatt en dårlig treningsøkt, ifølge Daily Mail. Faren kunne også ta på seg dressko og sparke henne i leggene. I tillegg skal han ha kalt henne ord som «hore» og «tøyte».