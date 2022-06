Sveriges statsminister: – Det er ingen tvil om Sveriges vilje til å bekjempe terrorisme

Etter det ble kjent at Sverige og Finland sammen søkte om Nato-medlemskap har Tyrkia uttrykt at de ikke vil tillate Sveriges medlemskap i Nato.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener at Skandinavia er gjestehus for terrorister, og ønsker derfor ikke at Sverige skal bli en del av den transatlantiske forsvarsalliansen.

Mandag forteller Sveriges statsminister Magdalena Anderson at landet ser alvorlig på Erdogans bekymringer.

– Vi har mye å tilby Nato

Anderson fortalte under pressekonferansen som fant sted i Harpsund utenfor Stockholm at Russlands invasjon av Ukraina endret sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Jeg er ikke i tvil om at det var rett avgjørelse, sa Anderson om søknaden.

Anderson var i sin tale veldig klar på at de tar Tyrkias bekymringer på største alvor.

– Sverige har kontinuerlig strammet inn lovene mot terror de siste årene. Det er ingen tvil om Sveriges vilje til å bekjempe terrorisme, sa Andersson.

Dermed forsøker den svenske statsministeren å imøtekomme Tyrkias krav om å kutte støtten til en rekke kurdiske grupper, spesielt Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK).

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt nei til svensk Nato-medlemskap dersom ikke svenske myndigheter innfrir flere krav han har stilt.

Nytt Nato-toppmøte

På pressekonferansen sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato-toppmøtet Madrid i slutten av juni ikke skal sees på som en frist for når Sverige og Finland skal få grønt lys til å bli med i alliansen.

– Det er tre land (Sverige, Finland og Tyrkia) som må bli enige, og det er ikke mulig å sette en tidslinje for det. Men målet er at det skal skje så fort som mulig, sa han.

Stoltenberg har lenge vært tydelig på at Nato ønsker både Sverige og Finland velkommen. Dette var han også tydelig på under dagens pressekonferanse.

– Det er klart at deres medlemskap vil øke Natos styrke, sa han.