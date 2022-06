Slik ser åkrene ut etter tre måneder med krig: – En kamp mot klokken

– Den matkrisen vi har nå er ute av proporsjoner med alt vi har sett siden andre verdenskrig, sier professor i geografi ved Universitetet i Bergen, Peter Andersen. Blokaden i Svartehavet kan få store konsekvenser verden over.

– Dette er en kamp mot klokken, en uholdbar situasjon, sier Andersen. Han har forsket på matproduksjon og matsikkerhet i en årrekke, og er ikke alene om å være svært bekymret.

Professor Peter Andersen, UiB Foto: Robert Reinlund/TV 2

Både FN og Verdens matvareprogram har advart mot de alvorlige konsekvensene krigen i Ukraina. Landet produserer rundt halvparten av verdens solsikkefrø og en tiendedel av verdens hvete.

Ingen alternativer

Kombinasjonen av russisk blokade i Svartehavet og ukrainske sjøminer rundt havnebyene i sør gjør at eksporten har stått stille siden krigens start.

Det har vært forsøk på samtaler for å finne alternativer, men så langt har det ikke kommet noen holdbare løsninger. De store mengdene matprodukter det er snakk om gjør det ekstra vanskelig.

– Det vil kreve titusener av lastebiler, skip er den eneste måten å transportere så store mengder av hvete, sier Andersen.

FNs generalsekretær Antonio Guterres har tidligere sagt at antall folk som lever i hungersnød kan øke med 47 millioner hvis ikke krisen i Ukriana løses.

– Krigen sammen med andre kriser truer med å utløse en bølge av sult og nød, med sosial og økonomisk uro som vi tidligere ikke har sett maken til, sa Guterres tidligere i juni.

Lange køer utenfor et bakeri i Beirut, Libanon. Foto: MOHAMED AZAKIR

Verre enn under finanskrisen

Koronapandemien og krigen i Ukraina har samtidig fått rike land til å kutte i nødhjelpsbudsjettene, og prisene på matvarer som hvete og matolje har skutt i været og er noen steder doblet.

Matkrisen har allerede fått konsekvenser. Både Egypt og Libanon er avhengig av ukrainsk korn, og flere steder er det nå problemer med levering av brød og varer i butikker.

Andersen peker på at lignende forhold la grunnlaget for opptøyer og opprør under finanskrisen i 2008, og som førte til den arabiske våren.

– Mengden mat som nå er truet er allerede større enn den var under finanskrisen, sier Andersen.

Fulle kornlagre

En annen utfordring er den kommende innhøstingen. Ukrainske kornlagre og siloer er fulle. Rundt 22 millioner tonn hvete ligger lagret i Odesa og kan ikke sendes ut på verdensmarkedet. I verste fall vil verden miste tonnevis av råvarer frykter Andersen.

– Nå står vi overfor innhøstning i Ukraina, de har ikke lagerplass til det. Vi risikerer at det er enorme mengder korn som går tapt. Det vil være et stort hull i verdensmarkedet, sier han.

En bonde høster hvete ved Nildeltaet i Egypt. Landet har forsøkt å øke sin egen produksjon av korn etter den russiske invasjonen av Ukraina. Foto: Amr Nabil

Representanter fra Tyrkia og Russland har møttes i Ankara for å diskutere kornkrisen, uten at de har blitt enige om en løsning.



– Mat som våpen

Både EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fordømmer Russlands blokade, og hevder Russland bruker mat som et våpen i krigen.

– De stjeler korn, blokkerer havner og gjør jordbruksland om til slagmarker, sa Michel.

Samtidig sier de lokale myndighetene i Odesa at de ikke vil rydde havnen for miner for å få ut korn. De frykter russiske angrep.

– Øyeblikket vi frigjør tilgangen til havnen i Odesa vil den russiske flåten være der, sier talsperson for havnebuen, Serhij Bratsjuk.