Nye avhør av Tengs-siktet: Har hypoteser om hva som skjedde

Mannen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs, har lest en rekke av vitneavhørene politiet har gjort i saken. Sammen med sine forsvarere ber han nå politiet gjøre nye etterforskningsskritt.

Politiet bekrefter over NRK at de gjør nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken etter ønske fra den siktede 51-åringen og hans forsvarere.

TV 2 kan nå fortelle flere detaljer om hvordan de jobber for å svekke politiets kronbevis: Et DNA-funn fra den siktede mannen på Birgitte Tengs' strømpebukse.

Funnet er ikke en fullverdig DNA-profil, men et såkalt y-kromosom funnet i en flekk med Tengs sitt blod ved linningen på hennes strømpebukse.

Tingretten har flere ganger slått fast at funnet med svært stor sannsynlighet tilhører 51-åringen.

– Klart interessant

Nylig var siktede i politiavhør der han fikk anledning til å kommentere hva ulike vitner har sagt om ham og omstendighetene rundt drapet i 1995.

Samtidig har 51-åringen og hans to forsvarere bestemt seg for å be politiet gjøre flere etterforskningskritt.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen har bedt politiet om mer etterforskning i Birgitte Tengs-saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Det sentrale spørsmålet er: Ble DNA-et avsatt under drapshandlingen, eller er det mulig at det finnes en annen forklaring?

– Det er helt klart interessant for oss å kartlegge eventuelle kontaktpunkter mellom vår klient og Birgitte Tengs før drapshandlingen, sier forsvarer Stian Kristensen til TV 2.

Vanskelig å finne ut

Det skal ikke veldig mye til for at DNA smitter over fra én person til en annen.

51-åringen har gjentatte ganger sagt at han aldri har truffet avdøde.

Derfor lurer forsvarerne på om Tengs og siktede kan ha sittet i samme bil, i samme kinosete eller på noen annen måte ha vært i kontakt med hverandre.

– Det er sentralt for vår begjæring om mer etterforskning at vi ønsker å kartlegge dette, sier Kristensen.

UOPPKLART: 27 år etter drapet på Birgitte Tengs er fortsatt ingen domfelt i saken. Foto: Våge studio / Privat

– Hvor vanskelig er det?

– Det er en betydlig utfordring. Bare spør deg selv: Hva gjorde du på en gitt dag i mai for mange år siden? Vi har ikke mobiltelefon, kalender eller kortbruk vi kan jobbe etter. Det er svært utfordrende, sier han.

Har hypoteser

I det ferske avhøret har 51-åringen på nytt gitt uttrykk for at han nekter enhver befatning med drapet.

– Han har et behov for å finne ut og forstå hvorfor det er et Y-kromosom fra ham på hennes strømpebukse. Det er han veldig opptatt av, sier Kristensen.

Forsvareren sier til TV 2 at de har noen konkrete hypoteser om hvor og hvordan Y-profilen har havnet der uten at siktede har vært i kontakt med avdøde.

– Men jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Vi trenger mer tid, men det er riktig at vi har flere hypoteser, sier han.

Forsvarerne er også opptatt av hvordan strømpebuksa til Tengs er blitt oppbevart for å undersøke om siktedes DNA kan ha smittet over som følge av at prøver fra 51-åringen kan ha vært på samme bevislager som klesplagget.

Gir ikke detaljer

TV 2 har mandag forsøkt å komme i kontakt med politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt uten hell.

Til NRK sier han imidlertid følgende:

– Jeg vil ikke gå inn på hva siktede er avhørt om denne gangen. Det har blitt stilt spørsmål til ham som han har svart på, og så har han kommet med krav om disse etterforskningsskrittene.

51-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i en bobil på Lista i fjor høst.

Rettssaken er forhåndsberammet i Haugesund tingrett fra 31. oktober i fjor. Det er fortsatt uklart om politiet og påtalemyndigheten blir klare innen dette.