Akkurat nå er et helt spesielt bilfølge på tur mellom Lørenskog og Geiranger. Den norske Mercedes-importøren har nemlig invitert til testkjøring av seks eksklusive biler, på alt fra bykjøring, landevei, fjelloverganger – og svingete Vestlands-veier.

Bilene som er med er elektriske AMG EQE 43, E 63 S, E 450 cabriolet og to eksemplarer av giga-SUVen GLS 400d. Ja, og så den helt nye generasjonen av roadsteren SL, norske journalister får teste for aller første gang.

Til sammen koster de seks noe sånt som 12 millioner kroner. Da er det kanskje ikke så rart at Brooms Mats Brustad har gledet seg til dette helt siden invitasjonen kom, og sov dårlig natten før avreise.

Norge er et perfekt land for bilkjøring, særlig når også været spiller på lag.

Vanvittig komfortabel

Nå er han ute og kjører – vi tar en telefon for å finne ut hvordan dette går:

Det blir ikke så veldig mye mer komfortabelt enn dette. GLS er flaggskip-SUVen til Mercedes.

Ring, ring.

– Hei, Knut! Nå er det akkurat en liten stopp på fjellet her. Vi har kjørt gjennom Valdres og passert Gol. Snart bærer det ned mot havet igjen. Den siste etappen har jeg kjørt GLS 400 d. Med det beste understellet er det en helt vanvittig komfortabel bil. Diger dieselmotor på 330 hestekrefter blir jo heller ikke feil i en bil som dette. Bilen er naturligvis fullspekket av utstyr og har brunt skinninteriør. Og så er den jo også en ganske solid kontrast til helt nye SL som også er med her. Den skal jeg straks få kjøre på noen svingete Vestlandsveier, forteller Mats.

Her kjører vi nye C-Klasse med dieselmotor

Her skal helt nye SL 63 S kjøres for første gang – under Norgespremieren i Geiranger.

– Er det filminnspilling?

– He he, god timing!

– Det tenker jeg også! SL er nå for første gang utviklet helt fra bunnen av hos AMG. Den har en annen nyhet også: Nemlig firehjulstrekk. Vi har med oss modellen som heter AMG SL 63 S. Dette er verstingen med V8 og 585 hestekrefter. Startprisen er på 2.627.000 kroner. Så den blir neppe noe veldig vanlig syn på norske veier.

– Men jeg vil tro den vekker oppsikt?

– Gjett om! Da vi stoppet et sted i Valdres tidligere i dag, kom det faktisk bort en dame og spurte om det var filminnspilling på gang. Disse bilene blir lagt merke til! Og så har vi jo også perfekte veier å teste dem på her i Norge. Det føles litt som bilferie i miniatyr dette, selv om det bare er én overnatting, forteller Mats.

Bilferie på 60-tallet: Da var det mye som måtte med

Her er det fortsatt snø på fjellet, selv om vi er i midten av juni. Fra venstre: EQE 43, E 63 S og E450 Cabriolet.

Rekkevidde på 531 kilometer

En av bilene som er med på tur, er altså elektrisk. EQE AMG 43 er langt på vei en elektrisk E-Klasse. Dette er en stor og komfortabel sedan, som deler flere designtrekk med storebror EQS.

Batteripakken er på solide 90,6 kWt. Det gir en elektrisk rekkevidde på inntil 531 kilometer.

SL er ikke eneste cabriolet med på tur. E-Klasse er også her, nærmere bestemt E450 4Matic:

Dette er heftige saker! Mercedes SL har akkurat kommet i ny utgave, her har Mercedes dratt til skikkelig.

Herlig sommerbil

– Den har jeg også testet før denne turen. Her snakker vi stor, fireseters cabriolet. Under panseret har den en 3-liters bensinmotor på hele 367 hestekrefter. 0-100 går unna på 5,2 sekunder og startprisen er på så vidt over 1,1 millioner. «Både dyr og deilig», konkluderte jeg testen min med. Dette er en herlig sommerbil. Mercedes har prioritert de komfortable kjøreegenskapene, spesielt sportslig er den ikke. Det har naturligvis mye med målgruppen å gjøre. Og de som vil ha sporty Mercedes uten tak, kan ta en titt på SL i stedet, sier Mats.

– Og det skal altså du snart gjøre?

– Det er helt riktig, og da skal jeg også komme tilbake med video og fyldig rapport. Det er bare å følge med her på Broom, avslutter Mats.

Her kan du lese testen vår av nye E-Klasse cabriolet

E450 Cabriolet er også med på tur – her like før nedfarten til Geiranger.

Video: Her er det nye elbil-flaggskipet fra Mercedes