Hva får du egentlig av bruktbil fra 25.000-100.000 kroner? Det ser vi i Broom nå nærmere på.

Vi har samlet et knippe av typiske billigbiler og gir deg våre beste råd: Hva bør du vite om dem, hva som er plusser og minuser og ikke minst: Hva du bør se opp for.

Denne gangen er bilen Volkswagen GTI fra fjerde generasjon. Etter et par ganske trøtte GTI-generasjoner, ble dette et skikkelig comeback for Golf i klassen. Bilen solgte også svært godt.

Men først litt historikk: Golf GTI dukket opp første gang i 1976 og bilverdenen ble egentlig aldri den samme. Her traff VW nemlig så til de grader spikeren på hodet. Oppskriften var enkel: De tok en lett og ukomplisert småbil (Golf). Trykket inn en motor med betydelig mer krefter enn vi var vant til. Litt modifiseringer i tillegg og vipps: Her hadde vi en bil med sportsbilytelser, uten at det kostet en formue.

Det ble en suksess fra første stund og det tok ikke lang tid før konkurrentene kom etter. Utover på 80-tallet hadde alle småbiler med respekt for seg selv en sporty versjon. VW fulgte opp med GTI-utgave av alle Golf-generasjoner.

Les mer om første generasjon Golf i Brooms bruktbilbase – her

Sånn startet det, her traff VW virkelig en nerve i markedet.

Hva bør du vite om Golf GTI?

Fjerde generasjon Golf GTI kom på markedet i 1998. Den var i seg selv ikke noen revolusjon, men den betydde mye for GTI-merkevaren. Én ting er at Golf generelt løftet seg kraftig i denne generasjonen. Bilen fikk en vesentlig høyere kvalitetsfølelse, der særlig interiøret gikk langt utenpå de fleste konkurrentene. Svært gode Recaro-seter var standard i GTI i starten, det var tøffe greier!

VW holdt også vekten under kontroll. Under panseret hadde de puttet en helt ny 1,8-liters bensinmotor med turbo. 150 hestekrefter høres ikke mye ut i dag, men dette var nok til å gjøre bilen kvikk og responsiv. 0-100 km/t gikk på 8,5 sekunder. Motoren var forresten også enkel å tune. Ikke rent få benyttet seg av det.

Det ble ganske snart tydelig at VW kunne dratt til litt mer på kjøreegenskapene. Fjerde generasjon Golf var en komfortabel bil. Det var også GTI-utgaven, men mange oppfattet den som rett og slett for myk. Det gjaldt særlig hvis du la opp til litt «inspirert» svingkjøring. Da slet understellet litt med å henge med.

Disse bokstavene betyr som regel mye moro.

VW tilbød bilen som både tre- og femdørs. I menigheten gikk diskusjonen høyt om en GTI burde ha fem dører. Men skulle du ofte ha med passasjerer (noen brukte den også som familiebil), var de ekstra dørene naturligvis praktiske.

Kvalitetsmessig er ikke dette den beste bilen VW har laget. Faktisk ganske langt ifra. Som på Passat fra denne tiden, ble det snart tydelig at VW hadde hatt dårlig tid med å bilene ut på markedet. Én ting var slitedeler og svakheter der. Bilene kunne også oppføre seg temmelig uforutsigbart. Mange Golf-eiere opplevde for eksempel at bilen plutselig kunne låse alle dører, at vinduer gikk opp-og ned av seg selv – eller at at alle vinduene plutselig dugget igjen, mens du var ute og kjørte.

Det meste av dette var barnesykdommer, som for lengst bør være ryddet av banen. Men det er særlig viktig å sjekke at alt det elektriske virker som det skal.

Vi må også ta med litt om tuning. Chiptuning var litt nytt og eksotisk på slutten av 90-tallet og det dukket opp mange aktører med sånn cirka 15 minutters bakgrunn og opplæring. De levde gjerne etter mottoet «more is more». Det var null problem å øke effekten med 30 prosent. Ja, 50 og 100 prosent opp lot seg også fint gjøre. De hadde for så vidt rett i at dette i seg selv var enkelt. Men mange GTI-eiere fikk store problemer etter en stund. Dette er biler du skal være svært forsiktig med å kjøpe nå.

Vill respons da den gamle Golfen skulle selges

Interiøret matchet langt dyrere biler, i starten var også sportsseter fra Recaro med i standardutstyret.

Hva må du betale?

Prisbildet for disse bilene er ganske komplisert, det gjenspeiler også at bilene som ligger ute kan være i veldig ulik stand.

For det første har mange GTI-er av denne generasjonen for lengst forsvunnet til huggeren. Mange år med tøff bruk satte sine spor. Den ikke fantastiske byggekvaliteten spilte naturligvis også inn her.

Derfor er det gjerne to kategorier biler igjen: 1) De som strengt tatt er helt på overtid og vil kreve MYE jobb og penger for å komme i god stand. Og 2) Fine, velholdte eksemplarer som har blitt godt fulgt opp, gjerne av få og entusiastiske eiere. Sistnevnte er på vei opp i pris og vi har sett eksemplarer til over 100.000 kroner.

For 50.000 kroner får du en relativt godt holdt bil. Men det er veldig viktig å sjekke den nøye før du kjøper. Servicehistorikk er som vanlig en bra ting. Sjekk også at slitedeler er byttet. Er motoren original eller trimmet? Fersk EU-kontroll er også svært positivt. Rust må du også sjekke. Det har tatt knekken på mange Golf av denne generasjonen.

I prisbunnen av markedet kan du få biler fra helt ned mot vrakpanten. Tilstanden er naturligvis deretter. Disse egner seg best for hobbymekanikere som har lyst på et skikkelig prosjekt, har god tid og er optimistisk anlagt.

Bare en gammel Golf? Nei, dette er unike saker

Tredørs eller femdørs? Det ble menigheten aldri enige om!

Hvem kjøpte den som ny?

En god blanding av GTI-entusiaster og de som ville ha en sprek bil som skilte seg litt fra mengden.

Pluss

Har blitt en klassiker. Kurant bil å skru på.

Minus

Ikke sjelden nok til å ha samlerstatus ennå. Og ikke akkurat hardcore.

Hvor galt kan det gå?

Her er det nok riktig å si at det kan gå skikkelig galt hvis du kjøper «feil» bil. Hvis de tre siste eierne har fått den med et nødskrik gjennom EU-kontrollen og dagens eier har innsett at nå er det bare å selge før den skal inn igjen: Da risikerer du trøbbel.

Når bilen er drøyt 20 år gammel, handler veldig mye om tidligere eiere og hvordan de har behandlet den. For Golf GTI var gjerne eier nummer to og tre de skumleste. Da var det største verditapet tatt, bilene ble tilgjengelige for mange – og de brukte dem hardt.

Det aller beste er som vanlig å kjøpe fra en entusiast. Det er mange der ute som elsker VW og GTI. Finner du en entusiast-eid og godt fulgt opp GTI, er det bare å slå til. Du betaler kanskje mer i utgangspunktet, men det kan fort lønne seg stort i lengden.

Nå er vi også der at originale biler er mer attraktive enn de som har blitt modifisert og stylet underveis. Ikke minst gjelder det også på motorfronten.

Det positive: Finner du et pent eksemplar og tar gode vare på den: Da har du også en bil som vil ha hyggelig prisutvikling de neste årene.

Peugeot 205 GTI: Så sinna at selv gulvteppene var røde

Fine GTI-biler er for lengst blitt samlerobjekter. Det gjelde også denne generasjonen.

Hva mener eierne?

Vi i Broom har spurt eierne hva de mener om sin Golf av denne generasjonen. 13 har svart og gitt karakter. Klikk her så får du vite hva de mener:

34 år med moro: Les mer om Golf GTI her

Hvor bra er Golf GTI som bruktbil? Se mer i videoen under:

d