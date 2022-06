Dette er Vålerengas nye hovedtrener: – Jeg er her for å vinne

Svensken ble presentert som ny trener på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Utrolig kult å være her. Det har vært en lang prosess. Vi har pratet veldig mye, sier Andersson.

– Jeg er her for å vinne mesterskap. Det er det som betyr noe.

Andersson har signert en treårskontrakt med Oslo-klubben.

TV 2 kunne tidlig i mai avsløre at svenske Fredrik Andersson var blitt kontaktet av Vålerenga Ishockey med forespørsel om han kunne tenke seg å bli deres hovedtrener.

– Det betyr alt å få på plass en ny trener. En prosess som har vart i to og en halv måned. Veldig glad for at det falt på plass, sier Anders Myhrvold til TV 2. Han er styremedlem i klubben.

– Det har vært mange tilbud. Jeg tror det trigger han veldig at Vålerenga ikke har vunnet på tretten år, sier han.

FORNØYD: Styremedlem Anders Myhrvold. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Derfor har det tatt tid

Svensken selv forklarer hvorfor avgjørelsen har drøyd ut i tid.

– Det har vært andre som har vært interessert og så har det vært mine egne følelser.

54-åringen fikk i mars sparken i Timrå. Der var han hovedtrener i nesten fem år.

I tillegg var det sveitsiske klubber som var på svensken, men som han selv sier:

– Vålerenga var mitt hovedmål hele tiden.

I Vålerenga får han med seg Mats Trygg som assistenttrener.

– Jeg har en riktig god følelse. Det skal bli kult å komme i gang, sier Andersson.

– Vært litt turbulent

Det har rådet kaos i klubben en stund, etter at blant andre Jan Tore Kjær ble beskyldt for kuppforsøk.

Den nyansatte svensken har fått med seg turbulensen i klubben.

– Det er klart jeg vurdere sånne greier. Det har vært litt turbulent, men det er på rett vei. Vi må samarbeide på en bra måte fremover.

– Jeg har, sammen med de andre, fokusert på det jeg kan gjøre noe med: Å få på plass en viktig brikke. Vi prøver å få dette til å dra i samme retning, sier Myhrvold.