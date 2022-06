Sommeren er i gang. Enkelte steder har man for lengst fått smake på sol og varme. Da er det lite som kan måle seg med å kjøre rundt i en åpen bil. Aller helst en liten og lett bil – med manuell girkasse, bakhjulsdrift og et solid kraftoverskudd.

For eksempel i en BMW M Roadster.

Den er som navnet indikerer en toseters cabriolet – og basert på Z3, som ble produsert fra 1995-2003.

Topputgaven fikk navnet M Roadster – og er en sjelden bil å finne på bruktmarkedet i Norge. Men akkurat nå er det en slik til salgs i Norge – og dette kan faktisk være en god investering.

Prisutvikling

1997-modellen har kun rullet 108.000 kilometer – som må sies å være lavt for en såpass voksen bil.

Prisantydningen er 319.000 kroner. Det høres kanskje mye ut for en 1997-modell. Men her føler vi oss trygge på at prisene på velholdte eksemplarer skal oppover, de neste årene.

"Vår" bil er oppgradert med diverse Hamann-utstyr – som inkluderer understell, pedaler, bakvinge og bakfanger. I tillegg indikerer bildene at det er gjort noe med eksosanlegget, uten at det spesifiseres i annonsen.

Fin lyd er det nok uansett. Rekkesekeren på 3,2 liter er hentet fra E36 M3.

Fire enderør gjør seg alltid på en liten sportsbil. Z3 er intet unntak.

Lett og rask

Bilen er sort, skinninteriøret rødt/sort, kalesjen sort og hardtopen som følger med er også sort.

Utover Hamann-utstyret virker bilen å være i helt original stand. Inkludert felgene som hører til.

Vekten på M Roadster er kun 1.350 kilo. Klarer du å presse alle kreftene ned i asfalten, skal den klare 0-100 km/t på 5,4 sekunder. Mens toppfarten er 250 km/t – som neppe føles veldig behagelig i en så liten og åpen bil ...

Retro

Interiøret i Z3 er BMW-typisk for denne tiden. Ikke så rart, siden plukket så mye de kunne av det de hadde i lagerhyllenefor å holde kostnadene nede.

Plassen er raus og det er ikke noe problem å finne en god sittestilling selv for langbeinte. Man sitter lavt, akkurat som man skal i en sportsbil.

Det vesle bagasjerommet holder faktisk for en hyggelig ferie for to.

Her er det bare å ta plass. I sin tid var akkurat det en mulighet forbeholdt de pengesterke. Men på bruktmarkedet får du nå denne bilen til litt over 300.000 kroner.

Se opp for ...

BMW Z3 ble produsert i USA og på de aller første årgangene kan kvaliteten være litt ujevn. Feil med elektriske rutehevere, slakke i kuler og ledd i forstillingen, noe elektronikktrøbbel og slitasje på kalesje og bakrute er ting du bør bør du sjekke litt nøye.

Sømmer, glidelåser og ikke minst plast-bakvinduet i kalesjen er også verdt å sjekke godt. Stort pluss om historikken er godt dokumentert.

Men hvis alt ser bra ut, kan du altså sikre deg en skikkelig godbit til en hyggelig pris. Og nyte noen virkelig flotte sommerdager med taket nede ...

PS: Ny kostet en M Roadster fra 780.000 kroner – mens rimeligste utgave av Z3 (med 1,8-liters motor på 115 hestekrefter) kostet fra 326.000 kroner.

