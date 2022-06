Dette er bevisene mot Trump

Medlemmer i 6. januarkomiteen mener at de har samlet nok bevis til at myndighetene bør etterforske tidligere president Donald Trump.

En spesielt utnevnt komité i Representantenes hus i USA holder for tiden en høring der den fremlegger bevisene den har funnet i sin etterforskning av angrepet på Kongressen 6. januar 2001.

Granskningskomiteen forsøker å vise at volden som oppsto da Trump-støttespillere stormet Kongressen var et resultat av innsatsen Trump og flere i hans indre krets la ned for på ulovlig vis å holde fast ved makten.

Det er fremfor alt én tilskuer komiteen ønsker å nå frem til:

Justisminister Merrick Garland.

Det er han som avgjør hvorvidt tidligere president Donald Trump skal tiltales eller ikke i forbindelse med angrepet.

– Hvis det er troverdige bevis, må de etterforskes. Og det mener jeg at det er, sier Adam Schiff (D) ifølge Associated Press.

Garland har ikke gitt noen indikasjon på at en tiltale vurderes.

Trump vil i så fall bli den første presidenten i amerikansk historie som tiltales for lovbrudd. Richard Nixon ble benådet av sin etterfølger Gerald Ford før han kunne tiltales for sin rolle i Watergate-skandalen på 1970-tallet.

Mange av Trumps kontroversielle handlinger etter valgnederlaget for Joe Biden er velkjent. Komiteen har gravd fram flere vitnemål og bevis som den mener styrker anklagen om at Trumps oppførsel aktivt bidro til at Kongressen ble angrepet av hans tilhengere.

Fakta om stormingen av Kongressen * Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten. * I en tale til demonstrantene gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill. * Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere. * Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert. * En av demonstrantene ble skutt og drept av en politimann da hun forsøkte å trenge seg gjennom en barrikadert dør. Tre personer døde i helserelaterte hendelser under protestene, og en politimann fikk hjerneslag og døde dagen etter. * Over hundre politifolk fikk skader i sammenstøtene. Flere politifolk som var til stede, begikk selvmord i etterkant. * Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsket demonstrantene, men ba dem om å gå hjem. * Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen. * Over 820 personer er hittil tiltalt etter stormingen, og nærmere 200 er dømt. (Kilder: AP, The New York Times, Reuters, NTB)

Mandag skal man forsøke å finne ut hva Trump selv visste når denne skjebnesvangre dagen. Nøkkelvitnet, Bill Stepien, har imidlertid trukket seg på grunn av en «familiekrise». Ifølge CNN er det Stepiens kone som skal føde.

Stepien, som er en langvarig alliert av Trump, er i dag kampanjerådgiver for den republikanske kandidaten Harriet Hageman.

Her er bevisene vi kjenner til i dag:

1. Trump kom med anklager om valgfusk lenge før valget.

Allerede under valgkampen i 2016 hevdet Trump gjentatte ganger på Twitter at valgfusk var et omfattende problem i USA.

Blant annet hevdet han at 1,8 millioner avdøde amerikanere var registrert som velgere, og at det var et «massivt problem» at illegale innvandrere fikk stemme. Begge påstander er avvist av faktasjekkere.

2. Trump-administrasjonen vet at Biden vant

Komiteen har så langt vist at Trumps justisminister William Barr ikke tror på valgfusk, og mer overraskende at Trumps datter Ivanka Trump heller ikke tror på valgfusk.

Under høringen fredag ble det vist en video av Barr som sier han fortalte president Trump at det var usant at valgnederlaget skjedde på grunn av valgfusk. Ivanka Trump sier hun tok dette til etterretning og at hun har tillit og respekt for Barr.

Jason Miller, som var talsmann for Trumps valgkamp, forteller i et vitnemål at Trump-leirens interne data viste at Biden vant valget.

«Jeg var i Det ovale kontor. På et tidspunkt kom Matt Ozkowski, som var ansvarlig for dataanalyser, inn og jeg husker at han fortalte presidenten i klare ordelag at han kom til å tape», sier Miller, som også bekrefter at analysen var basert på innsamlede data fra hvert valgdistrikt.

3. Trump har brukt millioner av kroner på å spre valgløgnen/hisse opp tilhengerne

Trumps tilhengere er blitt fôret med påstander om valgfusk gjennom reklamekampanjer, sosiale medier og ubegrunnede påstander fremmet av Trump-vennlige Fox News og lignende kanaler.

Donald Trumps angrep på det amerikanske demokratiet startet lenge før han selv stilte som presidentkandidat. Han ledet an i den såkalte «birther-konspirasjonen» under Barack Obama.

Han antydet gjentatte ganger at Obama var født i Kenya, ikke USA, og ikke var amerikansk statsborger da han ble født – noe som ville gjort at han ikke var valgbar som USAs president.

4. Trump forsøkte å presse Georgia til å «finne» stemmer.

Trump ba valgansvarlig Brad Raffensperger om å «finne» akkurat nok stemmer til at valgresultatet skulle tippe i hans favør i delstaten Georgia. Dette er det offentliggjort lydopptak av.

Statsadvokat Fani Willis har nedsatt en storjury for å vurdere om det skal tas ut tiltale. Trump-kritikeren Norm Eisen, tidligere etikksjef i Det hvite hus, mener at det er det mest sannsynlige utfallet.

5. Trump gjorde ingenting for å stanse angrepet

Vitnemål forteller at Trump ikke ønsket å be tilhengerne sine om å avbryte angrepet på Kongressen, og at han reagerte anerkjennende på tilhengernes rop om å henge Mike Pence, og at han ble oppfordret av både familie og venner om å gjøre noe – uten å handle.

6. Komiteen har muligens fotobevis

Policito har tidligere meldt at komiteen har fått bilder av Trump fra 6. januar, tatt av Shealah Craighead, som er offisiell fotograf for Det hvite hus.

Bildene vil kunne bidra til å styrke eller svekke påstanden om at Trump ikke gjorde noe for å stanse angrepet på Kongressen.

7. Hull i telefonloggen

Trump skal ifølge Washington Post ha forsøkt å ringe visepresident Mike Pence klokken 09.02, men nådde ikke fram. Klokken 11.20 snakket de sammen og samtalen skal ha vart i 15-20 minutter.

Det mangler logg for samtalen, og staben skal aldri ha fått vite hva samtalen handler om, ifølge Politico.

8. Trump angrep Mike Pence i en tweet klokken 14.24

Trump tvitret flere ganger denne dagen at Mike Pence hadde makten til å stanse Kongressen i å anerkjenne Joe Bidens valgseier. Klokken 13.50 ble det erklært opprør og klokken 14.24 tvitret Trump nok en gang kritikk mot visepresidenten.

Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsket demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.



30.000 løgner

Det har gått snart ett og et halvt år siden stormingen av kongressbygningen, og siden Donald Trump forlot presidentembetet. Fortsatt tror rundt en tredel av USAs befolkning at Trump faktisk vant presidentvalget, en påstand hovedpersonen selv og hans allierte fortsatt støtter opp om.

At et sammendrag fra Washington Post viser at Trump løy eller fortalte usannheter over 30.000 ganger i løpet av sine fire år som president, noe som tilsvarer om lag 20 løgner om dagen, har ikke forandret saken for dem.

Angrepet på Kongressen er det tydeligste eksemplet på trusselen mot demokratiet i USA. Over 860 personer er mistenkt i ulike politietterforskninger, 300 av dem har erkjent lovbrudd, og rettsprosessen fortsetter.