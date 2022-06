Premiere i dag: Her er et helt nytt bilmerke i Norge

Det har ikke manglet på nye bilmerker til Norge de to siste årene. I dag er det premiere på enda ett: Nemlig Voyah som starter med SUV-en Free i Norge.

Voyah produseres av den kinesiske bilgiganten Dongfeng. Det nyetablerte teknologiselskapet Electric Way har eksklusiv rettighet på import, distribusjon og salg i Norge. Bak satsingen står forhandlerkjeden Sulland som har vokst kraftig de siste årene.

Electric Way har tidligere informert at de planlegger å introdusere to ulike Voyah-modeller i Norge i løpet av det neste året, og deretter minst èn ny modell i året.

Her ble Voyah Free avslørt av den våkne Broom-leseren Joachim Øvergård Lindberg, i Brumunddal. Foto: Privat.

Starter på 719.000 kroner

Free er en stor SUV, nesten fem meter lang og to meter bred. Den kommer med 4x4, luftfjæring og 360-graders kamera som standard. Motoren yter 483 hk og rekkevidden er estimert til 530-550 kilometer.

Batteripakken er på 100 kW (netto) og ladekapasiteten er på 125 kW. Det gjør at bilen ved makslading når 80 prosent fullt batteri på 37 minutter, forutsatt ideelle forhold.

Startprisen er også klar: 719 000 kroner, for det importøren betegner som fullutstyrt bil. Eneste tillegg vil være for vinterdekk og hengerfeste.

Service og garantier vil ivaretas av Electric Ways samarbeid med Mekonomen Group.

Tidlig ute: Joachim oppdaget Voyah Free i Brumunddal

Voyah Free har vært på vintertest i Norge allerede. Nå er salget i gang.

Får bil før nyttår

De første demobilene av er allerede på plass i Electric Ways nye showroom i Klingeberggata i Oslo sentrum. Bilen kan bestilles i showrommet eller via nett fra mandag 13. juni. Prøvekjøring vil være mulig fra slutten av juli.

Etter hvert skal Voyah også bli tilgjengelig for kjøp gjennom et eksklusivt agentnettverk.

De første eksemplarene vil være klare til levering i begynnelsen av november, og alle som bestiller innen utgangen av august er garantert å få sin nye Voyah Free før nyttår.

Se hva Anders kom over på turen til Sverige

Torje Sulland er sjef for Electric Way som er importør for Voyah. Her sammen med Cheng Hua, leder for EV2Europe i Dongfeng.

Skal være leveringsdyktig

– Vi har god tilgang på biler, og er helt trygge på at disse blir levert når de skal, sier Torje Sulland, CEO i Electric Way.

– Elektrifiseringen av biler har kommet langt i Norge. For Dongfeng er det naturlig å starte Voyahs Europa-eventyr i et modent og kjøpekraftig marked. Dette er en stor satsing fra vår side, og jeg er helt sikker på at norske bileiere vil omfavne modellene vi nå skal lansere, sier Cheng Hua som er leder for EV2Europe i Dongfeng.

Skulle komme til Norge i 2020 – så ble det helt stille

Video: Frida har oppkalt bilen etter en helt spesiell karakter