Izabela (30) sendte fortvilte meldinger til familien – få timer senere døde hun

Polen har hatt strenge abortlover i mange år. For halvannet år siden strammet landet enda mer inn og viser nå hvilke vanskeligheter det medfører - både for kvinner og leger.

Izabell Sajbor fikk tidlig i graviditeten vite at fosteret hun bar på hadde store avvik. Beskjeden var at fosteret trolig ikke ville overleve, og gjorde det det, ville antatt levetid være under ett år.

Det var per definisjon en risikofylt graviditet. Og i uke 22 gikk vannet.

Sajbor ble hastet til sykehus 21. september 2021. Hun visste at hun enten burde få hjelp til å sette i gang fødselen, eller få fosteret fjernet gjennom kirurgisk inngrep for å unngå livstruende sepsis.

Izabellas datter, Maja Sajbor, klemmer tanten sin Barbara Skrobol. Det var morens høyeste ønske å gi datteren et søsken. Foto: (Anna Liminowicz/The New York Times

Men legene gjorde ikke noe. Til og med da hun fikk feber, kastet opp og lå med kramper på gulvet, virket det som legene var mer opptatt av fosterets hjertelyd enn hennes egen.

Sendte SMS

Klokken 23 samme kveld gikk det opp for Sajbor at legene var forberedt på å la henne dø, skriver New York Times.

«Livet mitt står i fare», skrev hun i en rekke tekstmeldinger til moren og ektemannen.

«De kan ikke hjelpe meg så lenge fosteret er i live på grunn av abortloven», skrev hun. Noen få timer senere var hun død.

Tekstmeldingene er delt med New York Times av familiens advokat i mai i år.

Familien forteller at fosteret døde i magen til Iza den kvelden og at hun fikk beskjed om å føde det døde barnet. Men det var for sent. Morgningen etter trillet de Izabela inn på operasjonsstuen, men livet sto ikke til å redde.

Hun døde klokken 07.30 22. september.

Etter historien til Iza ble kjent i Polen, gikk mange kvinner ut i gatene for å demonstrere. Det var første gang en kvinne døde på grunn av landets strenge abortlovene.

Folk har tent lys ved bildet av Izabela, eller Iza, som hun ofte omtales som i Polen. Bildet er tatt 6. november 2021 Foto: JAKUB ORZECHOWSKI

– Legene er redde

Teknisk sett er det fremdeles lov med abort hvis kvinnens liv og helse står i fare, men mange mener legene er redde.

Jan Kochanowicz er lege og leder for et av de største sykehusene i Polen. Han sier at lovene gjør at leger blir redde for å ta beslutninger.

– Loven skaper problemer både for leger og pasienter. Det finnes ikke klare og tydelige svar på hva som truer en kvinnes liv og helse, derfor blir legene redde for å ta avgjørelser, sier Kockanowicz, til New York Times

Polen gir et innblikk i et land hvor abort er så godt som utilgjengelig selv i de aller mest kritiske tilfellene. For halvannet år siden ble det etter en avgjørelse i høyesterett forbudt med abort også av foster med store avvik.

Undersøkelser viser at kun én av ti polakker er for denne innstrammingen, men aktivister trues med fengsel for å formidle angrepiller. Slike piller selges på svartemarkedet i stora kvanta. Pillene er dyre og ikke alle er ekte.

«Graviditetsregister»

Demonstranter mot loven raser også et nytt grep fra myndighetene. De skal nemlig utvide helseopplysningsdata som lagres om befolkningen til å omfatte blodtype, allgerier og graviditeter, skriver Reuters.

Motstanderne hevder er å anse som et «graviditetsregister». På den måten kan kvinner som blir gravide overvåkes om fullfører svangerskapet eller ei.

– Et graviditetsregister i et land med så og si komplett abortforbud er skremmende, sier Agnieszka Dziemianowicz-Bąk fra venstresiden i den polske nasjonalforsamlingen til Reuters.

Loven har selvsagt sine forkjempere også. De hevder tilfeller som Sajbor er svært sjeldne, og at reglene om å beskytte mors liv og helse er gode nok.

Helseministeren bedyrer også at kun helsepersonell vil ha tilgang til de sensitive helseopplysningene.

– Ingen lager et graviditetsregister i Polen, sier helseministeren til TVN24.

Oppsøkes av politiet

Men dette er kvinneforkjempere uenig i. Organisasjonen Womens Strike, opplyser at de ikke stoler på at myndighetene holder informasjonen unna politi og påtalemyndigheter.

Organisasjonens leder, Marta Lempart, sier til nyhetsbyrået AP at politiet i Polen allerede avhører kvinner om hvordan graviditeten deres tok slutt etter å ha blitt tipset av ukjente kilder.

Marta Lempart er leder for organisasjonen Women's Strike. Foto: Czarek Sokolowski

– Å være gravid betyr at politi eller påtalemakt når som helst kan komme og stille deg spørsmål om graviditeten din, sier Lempart.

Systemet gjør at mange polske kvinner unngår offentlig helsetjeneste hvis de blir gravide. De som har økonomi til det oppsøker private klinikker, eller reiser utenlands, men de som ikke har den slags penger risikerer å ikke få medisinsk hjelp i tilfelle komplikasjoner.

Det katolske landet har hatt strenge abortlover i 29 år. De som ønsker å avslutte en graviditet reiser gjerne til Tyskland, Tsjekkia, Nederland eller andre steder for å få utført aborter. De som hjelper dem med å få til dette risikerer opp til tre år i fengsel, ifølge nyhetsbyrået Ap.