Deigen - dette trenger du (nok til to stykker):

300 g hvetemel

200 g kaldt smør i terninger

100 g melis

1 stk egg

1 ts vaniljesukker eller ½ vaniljestang

1 ss kaldt vann

JORDBÆRTERTE: Jordbærterte med vaniljekrem og lemoncurd. Foto: God morgen Norge

Vaniljekrem - dette trenger du:

4,5 dl melk

3 dl kremfløte

6 eggeplommer

150 g sukker

1 vaniljestang

45 g maizena

2-3 kurver jordbær

Limecurd - dette trenger du:

8-10 stk lime (Du trenger 2 dl saft, så plukk de mykeste du finner. Du trenger skall av 4 av dem. Mengden saft varierer fra lime til lime)



3 egg



1 eggeplomme



2-3 dl sukker



140 g smør



Slik gjør du:

Deigen lages ved at du smuldrer sammen mel, melis, vann og smør i en bolle for hånd. Ha i egg og bland det inn. Ikke kna deigen for lenge. Pakk den inn og legg i kjøleskapet. La den hvile i minimum en time før du kjevler den ut til ca. 3 mm tykkelse og kler den terteformen du vil bruke. Husk å smøre den først med formfett eller lignende. Når formen er kledd setter du den kaldt eller på frys i 30-60 minutter så deigen får hvile. Stek den så på 175 grader til gylden, ca. 10-12 minutter.Selve terteskallet kan fryses.



Vaniljekrem lages ved at du koker opp melk og fløte med vaniljefrø. Pisk sammen egg, sukker og maizena i en egen bolle og ha væsken over. Ha det tilbake i kjelen og kok til det tykner. Ta den raskt av og hell over i en tallerken eller lignende. Dekk med plast og stikk noen små hull i og sett til avkjøling.



Curd lages ved at du pisker sammen egg og sukker med limejuicen og varmer til ca. 82 grader. Du vil se at den tykner. Trekk den så til side og rør inn kaldt smør i terninger. Avkjøl.



Ved montering sprøyter du vaniljekrem i terteskallet. Del jordbærene i to og legg utover hele terten. Ha noen «dotter» med limecurd på toppen før servering og pynt eventuelt med noe grønt og fint.