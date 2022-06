Ekspert om Putins helse: – En av de best bevarte hemmelighetene i Russland

Til tross for spekulasjoner om at han er syk har Russlands president Vladimir Putin deltatt offentlig flere ganger den siste tiden. Ekspert mener han fremstår annerledes nå, enn tidligere i krigen.

Tre og en halv måned etter invasjonen er det ikke lenger like lett å ha full oversikt over utviklingen i krigen mellom Russland og Ukraina.

Krigen har de siste ukene flyttet seg til den østlige Donbas-regionen, der Russland bruker sine overlegne artilleristyrker til å ta makten over flere områder.

Akkurat nå står kampene om byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk, som lenge har vært de eneste to byene i Luhansk fylke som fortsatt er i ukrainske hender. Ting tyder på at det her går Russlands vei.

Les også: Spekulasjonene om Putin og idrettsstjernen har gått i 18 år

– Har en del streke kort på hånden

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub M. Godzimirski, sier til TV 2 at russerne på papiret skal være sterkere, også nå.

– Det er fortsatt slik at selv om Ukraina gjør en fantastisk innsats, så har Russland større ressurser enn dem, både demografisk, økonomisk og ikke minst militært. Russland har en del sterke kort på hånden.

Forskeren sier han ser en endring hos Russlands president, Vladimir Putin, når han viser seg offentlig nå, sammenlignet med i begynnelsen av invasjonen.

– Jeg ser at Putin føler seg mer selvsikker nå for tiden. Han ser at de russiske styrkene gjør en viss fremgang på slagmarken, spesielt i Donbas. Men det store spørsmålet nå, er hvor pålitelig informasjon han får er.

VET IKKE: NUPI-forsker Jakub Godzimirski sier det er usikkert hvor godt og sannferdig Vladimir Putin informeres om situasjonen i Ukraina. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Godzimirski tror presidenten fortsatt får høre mest av det folkene rundt ham tror han vil høre.

– Vi må regne med at han omgås samme mennesker og får informasjon fra samme kilder som han har gjort tidligere. Og det er den type informasjon som ikke er helt realistisk. Når man har den type regime er folk først og fremst opptatt av å fortelle sjefen det han ønsker å høre, ikke dårlige nyheter.

Nettopp det at ingen kaller en spade for en spade overfor Putin, kan bli avgjørende for utviklingen i krigen, ifølge NUPI-forskeren.

– Det betyr at Putin derfor fortsatt kan komme til å ta beslutninger basert på informasjon som ikke gjenspeiler det som skjer på bakken.

Les også: Reagerer på Putins opptreden: – Det er helt tydelig at noe har skjedd

– Han har blitt gammel

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité, ser også tegn til noe endring ved Putin.

– Jeg ser ingenting nytt i Putin, men han har blitt eldre, han har blitt gammel. Det er veldig synlig, og den avstanden han har mellom ham som leder og resten av befolkningen har blitt enda synligere. Han har aldri vært nær dem, men nå har han blitt enda fjernere fra befolkningen, sier hun til TV 2.

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sangadzhieva, som selv vokste opp i Russland, tror Putin får et noe mer sannferdig bilde av situasjonen i Ukraina nå, enn tidligere.

– Jeg tror nok han får høre mer informasjon enn før, ikke bare det han ønsker å høre. Men nå forsøker regimet å få kontroll over informasjonen og nå ut til befolkningen med den, og ikke nødvendigvis det som i realiteten skjer.

Videre sier hun at Putins versjon av hva som faktisk foregår, er i stadig endring.

– Han prøver å berolige alle om at myndighetene har kontroll, men hans narrativ endrer seg hele tiden. Da invasjonen startet ble det sagt at målet var Kyiv hele veien, men etter hvert har dette endret seg flere ganger. Det han prøver på med dette, er å vise til befolkningen at det som skjer alltid var planen.

Russland-eksperten sier det later til at kretsen rundt den russiske presidenten stadig leter etter noe de kan trekke frem som den seieren de ønsket seg.

– De som følger utviklingen, sier det er ganske mye kaos, og at eliten er sjokkert. Journalister og eksperter antyder visst en forståelse for at krigen går i feil retning, også i kretsen rundt Putin. Men propagandaapparatet jobber hardt for å presentere det som en seier.

Les også: Ryktene svirrer om Putin: – Han sitter i en bunker

– I hvert fall ikke forsvunnet

I starten av invasjonen ble det hevdet at Putin hadde gått i dekning, at han styrte landet fra en bunker og at han kun i svært sjeldne tilfeller viste seg offentlig. Siden har han talt og deltatt på offentlige arrangementer en rekke ganger. Sist nå på søndag, under den russiske grunnlovsdagen, den såkalte Russland-dagen.

– Putin viste seg og deltok i mange sammenhenger da. Han kom med en del uttalelser som understreket at Russland er viktig, og han er i hvert fall ikke forsvunnet, slik mange mente i begynnelsen av invasjonen, sier NUPI-forsker Godzimirski.

Han sier også at det til tross for svært mange og varierte rykter om at Putin er syk, ikke finnes noe som bekrefter dette sikkert. Blant annet har to uavhengige russiske nettsteder trukket frem at det de siste årene har skjedd noe med antallet leger som følger presidenten.

– Det er veldig få som vet sannheten. Men en del har pekt på at han blant annet har haltet og hatt helseproblemer, mens noen sier det handler om fall fra hesteryggen og slikt.

Videre peker Russland-eksperten på at det også i flere år før krigen i Ukraina ble spekulert på denne måten.

– Rykter om hans helsetilstand har versert i flere år. Han blir 70 år i oktober, og han er over den gjennomsnittlige levealderen blant russiske menn. Derfor er det nok mange som mener at han må være syk, men det er ingen håndfaste bevis for det.

Samtidig understreker han at offentligheten nok ikke hadde fått vite det dersom presidenten faktisk var syk.

– Det med helsen er en av de best bevarte hemmelighetene i Russland, og for så vidt andre steder. Man vet ikke så mye om helsetilstanden til andre statsledere heller, det er personlig og privat informasjon.